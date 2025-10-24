البنك الزراعي المصري يعلن عن أكبر مسابقة للتعيينات

أعلن البنك الزراعي المصري، عن أكبر مسابقة للتعيين في البنك، حيث تضم المسابقة الجديدة عدد كبير من المؤهلات العليا من مختلف التخصصات، كذلك فإن المسابقة تضم التعيين في المقر الرئيسي للبنك، وفروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وسوف نتناول في السطور المقبلة جميع التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في مسابقة البنك الزراعي المصري

حدد البنك الزراعي المصري الشروط الواحب توافرها في المتقدمين في مسابقة التعيينات الجديدة في للبنك سواء في الفرع الرئيسي أو جميع فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تضمنت الشروط المؤهلات المسموح لها بالتقدم بتلك المسابقة، والدفعات المسموح لها بالتقديم، وسن المتقدم، وقد جاءت الشروط الخاصة بأكبر مسابقة للتعيينات في البنك الزراعي المصري كالتالي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من كليات (التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية) القسم العربي أو الإنجليزي.

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة أقسام (اتصالات، علوم الحاسب، الشبكات، نظم المعلومات، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، علوم البيانات، الذكاء الإصطناعي، ميكاترونيكس) وذلك لمن سوف يتقدم لشغل وظائف تكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات الأنظمة الأمنية.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الدولية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون حاصل على تقدير تراكمي لا يقل عن درجة جيد.

أن يكون من خريجي دفعات أعوام 2021 وحتى عام 2025.

السن لا يزيد عن 28 عام من تاريخ نشر الإعلان.

بالنسبة للذكور يشترط أداء الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو الإعفاء منها أو الاستثناء النهائي منها من تاريخ نشر الإعلان.

بالنسبة للإناث يشترط أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها أو الاستثناء منها.

أن يكون تاريخ إصدار بطاقة الرقم القومي ساري قبل تاريخ نشر الإعلان.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ نشر الإعلان.

رابط التقديم في مسابقة التعيينات بالبنك الزراعي المصري

حدد البنك الزراعي المصري، رابط إلكتروني للتقديم به، يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في المسابقة، حيث يتم النقر أولاً على قرار الموافقة على الشروط الخاصة بشغل الوظيفة، ثم النقر على ابدأ التسجيل، حيث يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات اللازمة للتقديم في الوظائف المعلن عنها في حالة توافر الشروط اللازمة للتقديم في تلك الوظيفة.