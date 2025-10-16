البنك المركزي يطلق “هوية” الرقمية.. كل ما تريد معرفته عن الهوية البنكية الإلكترونية

خطوة جديدة تخطوها مصر نحو المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية, سوف يعلن البنك المركزي المصري إطلاق منصة «هوية» الرقمية، والتي يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في كيفية تعامل المواطنين مع البنوك والخدمات الحكومية.

رابط الموقع الرسمي لهوية الرقمية : https://haweya.eg/ar

ما هي منصة هوية؟

منصة هوية هي منصة وطنية متكاملة للهوية الرقمية تُتيح للمستخدمين:

إثبات هويتهم إلكترونيًا من خلال الهواتف المحمولة.

إجراء المعاملات البنكية والخدمات الحكومية دون الحاجة لزيارة فروع البنوك أو الاعتماد على المستندات الورقية.

استخدام تقنية «اعرف عميلك الإلكتروني» أو E-KYC للتحقق الرقمي من الهوية.

المكونات الأساسية للمنصة

الهوية المالية الرقمية : يتيح إنشاء هوية مالية إلكترونية موثوقة للمستخدم، تكون معتمدة من قبل جهات رسمية.

البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية : استخدام التحقق البيومتري، الأمان القوي، التشفير التقني.

التكامل مع البنوك ومزودي الخدمات : المنصة ستكون رابطًا مشتركًا بين المواطن، البنوك، الحكومة، ومقدمي الخدمات المالية.

ملكية وتشغيل: يمتلك البنك المركزي المصري أكثر من نصف رأس مال الشركة المشغّلة للمنصة (55٪) وبرأسمال مبدئي يُقدر بحوالي 275 مليون جنيه.

وفي النهاية منصة «هوية» تمثل خطوة مهمة جدًا في مسار التحول الرقمي في مصر، فهي تجمع بين الأمان، السرعة، وتسهيل حياة المواطنين، خصوصًا في المعاملات البنكية والخدمات الحكومية. رغم أن هناك بعض التحديات التي يجب التعامل معها بدقة — خاصة فيما يتعلق بالأمان والخصوصية — إلا أن الفوائد المحتملة كبيرة جدًا، وقد تشكل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.