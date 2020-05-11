البيع “أون لاين” .. هيونداي إيجيبت تعلن عن خدمة جديدة لشراء السيارات

ما زالت تداعيات فيروس كورونا المستجد، تخيم بظلالها على الأنشطة اليومية، ومنها عمليات البيع والشراء في جميع الأسواق ومنها سوق السيارات الذي تاثر كثيرًا، ينطبق ذلك على سوق المستعمل والجديد، فسوق السيارات المستعملة الرئيسي توقف بشكل شبة كامل، كما أن سوق السيارات الجديدة تأثر ايضًا بشكل كبير في ظل أزمة كورونا المستجد .

هيونداي إيجيبت تطلق خدمة الشراء عبر الانترنت

كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن خدمة جديدة تهدف بها التيسير على العملاء، وذلك بإمكانية شراء السيارات من الشركة عبر الإنترنت، في السوق المحلي داخل مصر، وتتيح الشركة من خلال الخدمات الجديدة إمكانية شراء وحجز أي سيارة هيونداي عبر موقعها الرسمي، على أن يتم استلامها خلال 30 يوم .

هيونداي إيجبت تعرض مواصفات السيارات على موقعها

وأوضحت كوثر أبو الفتوح، مدير العلامة التجارية هيونداي، أن الشركة تتيح عبر موقعها الرسمي على الانترنت تحديد مواصفاتها السيارة بالكامل واللون المطلوب والكماليات الإضافية حتى تسهل على عملائها اختيار السيارة الممناسبة، مشيرة إلى أن الشركة تقدم خدمات متميزة لعملائها، بطرح كل جديد سواء من حيث الجودة أو طرق البيع وكذلك خدمات ما بعد البيع .

خطوات الحصول على خدمة الشراء الإلكتروني

يمكن اتباع خمس خطوات سريعة لشراء السيارة، قبل استلام السيارة من أحد فروع جي بي غبور أوتو وهي :