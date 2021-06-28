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التأمينات تعلن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 لجميع المستحقين

بواسطة عزت محمد
معاشات موعد صرف معاشات

مع اقتراب حلول الشهر الميلادي الجديد ينتظر الملايين موعد صرف المعاشات شهر يوليو، ففي كثير من الأحيان تعلن وزارة الضمان الاجتماعي عن تغيير في موعد صرف المعاشات وصرفها مبكراً، إذا كان تزامن صرفها يوافق إجازة رسمية طويلة مثل إجازات الأعياد أو لأي مناسبة رسمية، فتقرر السلطات الحكومية في هذا الوقت تبكير موعد صرف المعاشات والأجور للعاملين بالدولة لكي يتمكنوا من سداد المستحقات المالية لديهم وشراء ما يحتاجون إليه.

صرف معاشات
صرف معاشات شهر يوليو
1 صرف نسبة 13 % على المعاشات للعام المالي الجديد 2021
2 موعد صرف معاشات شهر يوليو

صرف نسبة 13 % على المعاشات للعام المالي الجديد 2021

ومن المقرر أنه مع بداية العام المالي الجديد 2021 أن يزداد المعاشات كما هو معتاد كل عام على أن نسبة الزيادة السنوية تختلف عام عن الآخر، وهذا العام ستتلقى كافة الفئات المستحقة للمعاشات المستحقات المالية لها مع زيادة بنسبة 13 % عن العام المالي الماضي.

موعد صرف معاشات شهر يوليو

وقالت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات المصرية أن موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل يبدأ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يوليو من جميع ماكينات الصراف الآلي الموزعة في كافة محافظات مصر، أما من مكاتب البريد فإنه تقرر تقسيمها على مدار الستة أيام الأولى من الشهر حتى لا يحدث ازدحام في أماكن صرف المعاشات تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أنه يمكن عن طريق بطاقات صرف المعاش المميكنة التوجه، إلى أي ماكينة صراف آلي وصرف المعاشات المستحقة بداية من اليوم الأول من الشهر.

عزت محمد

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