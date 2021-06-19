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التأمينات تعلن موعد صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة الجديدة وجدول زيادة المعاشات حسب القيمة

بواسطة إسلام عوض
موعد صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة الجديدة موعد صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن موعد صرف معاشات يوليو 2021، وذلك بإجمالي يقرب من 282 مليار جنيه، وتقوم التأمينات الآن بكافة الإستعدادات اللازمة لتحويل الأموال إلى ماكينات وأماكن الصرف، وسوف تتم عملية شحن البنوك والبريد بالأموال اللازمة لبدء صرف معاشات شهر يوليو القادم في موعدها المحدد.

1 موعد صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة الجديدة
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موعد صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة الجديدة

وأشارت التأمينات والمعاشات أن صرف معاشات شهر يوليو 2021 سوف تكون بنفس الإجراءات الإحترازية المعمول بها خلال الشهور الماضية، مع مراعاة التباعد أثناء الصرف وتقسيم أصحاب المعاشات إلى 3 مجموعات بحسب قيمة المعاشات، على أن تبدأ عملية الصرف للأقل معاشاً، ثم تتوالى عملية الصرف لباقي المستحقين.

وحول موعد صرف معاشات يوليو 2021 فقد أكدت التأمينات أنها ستتم في موعدها يوم 1 يوليو القادم، أي بعد إحدى عشر يوماً من الآن، على أن يتم احتساب الزيادة السنوية الجديدة والتي تقدر بـ13% بداية من صرف معاشات الشهر القادم “يوليو 2021”.

كما أن الزيادة الجديدة ستكوت بقيمة 130 جنيه لكل 1000 جنيه، فمن يتقاضى معاش 1000 جنيه ستكون الزياد 130 جنيه، ومن يتقاضى 2000 جنيه ستكون الزيادة 260 جنيه، وهكذا.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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