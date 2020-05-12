التأمين الاجتماعي يكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كشف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل البحث الكبير من قبل أصحاب المعاشات عن الموعد خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث الكثيرين عن الموعد مع اقتراب عيد الفطر وحاجة قطاع كبير من المواطنين إلى الماديات من أجل شراء مستلزمات العيد واحتياجات كل أسرة.

التأمين الاجتماعي توضح موعد صرف العلاوات الخمس

وقال محمد سعودي، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سيتم بدءا من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن صرف الزيادة لأصحاب المعاشات جاء من أجل المساواة بين أصحاب المعاشات كافة بحسب ما قالت وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي خلال تصريحاته أن أصحاب المعاشات عددهم في مصر 10 مليون مواطن ما بين فئات مختلفة ومتعددة، لافتا إلى أن قرار تطبيق الزيادات أو العلاوات الخمسة سيعود بالنفع على حوالي 2.4 مليون من المستفيدين من المعاشات كافة خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع العبء من على كاهل المواطنين.

وأتم المسؤول بصندوق التأمين الاجتماعي تصريحاته قائلا إن مشروع العلاوات الخمسة سيكلف الدولة ما يقرب من 28 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، بمعدل سنوي يصل إلى 7.2 مليار جنيه، مشددا على أن الدولة تسعى للوقوف بجانب أبنائها ودعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.