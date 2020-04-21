“التجديد أو التعديل”.. الحكومة تحسم مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان

تنتهى يوم الخميس الموافق 23 أبريل مدة حظر التجول التى أقرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ أسبوعين وهى المدة الثانية منذ تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتحسم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الموقف من تمديد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس.

وتشمل القرارات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وتعليق حركة الطيران، وتخفيض أعداد العاملين فى المؤسسات الحكومة، وتعليق الصلاة فى المساجد وغلقها، وغلق المنشآت والمحال التجارية، وفرض حظر التجوال على المواطنين والتى استمرت لمدة شهر كامل حتى الآن.

وقد أكد الدكتور نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن لجنة أزمة فيروس كورونا سوف تجتمع خلال ساعات لتحديد هل سيتم مد الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان وتحديد مواعيد حظر التجوال خلال الشهر المبارك، وأكد بأنه لا مفر من تطبيق حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان فى ضوء الإحصائيات اليومية لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور نادر سعد بأن تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان سوف يفسد جميع ما تم اتخاذه من قبل وقال: “نأمل أن يكون شهر رمضان فرصة لتقليل الإصابات مع قلة خروج الناس في الشوارع في الصباح ووجود الحظر في الليل”، مشيرًا إلى أنه في نهاية الشهر الكريم سيتم إعادة النظر في “الإجراءات” مرة أخرى، وفقًا للمستجدات”.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد نفى ما يتم تداوله من شائعات بانه سيتم تعديل موعد حظر التجوال فى شهر رمضان ليبدء من الساعة الرابعة عصراً، وأوضح المركز الإعلامى بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وف تحدد هذا الأمر فى نهاية الأسبوع الجاري، وسوف يتم اتخاذ القرار وإعلانه رسمياً قل بدء شهر رمضان والذى سيبدأ يوم الجمعة المقبل.