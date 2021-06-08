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التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات

بواسطة هند عبدالله

تعد قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال سواء فى العالم العربى أو خارجه، وذلك لأنها تقدم محتوى هادف يعمل على تهذيب الأطفال وتعليمهم السلوك الصحيح ،كما تقوم القناة بنشر أغانى للأطفال والبرامج الترفيهية التى تساهم فى تقويم الأخلاق والتسلية أيضا ، ويبحث عشاق قناة طيور الجنة عن التردد الجديد القناة ، لذا من خلال مقالنا سوف نتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات وأيضا قناة طيور بيبى.

1 تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات
2 تردد قناة طيور بيبى الجديد على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

أصبح تردد قناة طيور الجنة الجديد من أكثر الترددات بحثا فى الفترة الأخيرة، وذلك لتعلق العديد من الأطفال بالقناة طوال الوقت والحرص دائما على مشاهدتها ،وتردد قناة طيور الجنة الجديد كالتالى :

  • القمر الصناعى : نايل سات.
  • معدل الترميز : 27500.
  • التردد : 11393.
  • الإستقطاب: عمودى.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبى الجديد على النايل سات

تعتبر قناة طيور بيبى هى القناة الثانية التابعة لقناة طيور الجنة ، فهى مخصصة للأطفال الذين هم أقل من خمس سنوات ، حيث يتابعها الملايين من الأطفال ، وتردد قناة طيور بيبى الجديد على النايل سات كالتالى:

  • القمر الصناعى: نايل سات.
  • معدل الترميز:25700.
  • التردد: 11396.
  • الإستقطاب : عمودى.
  • معامل تصحيح الخطأ:5/6

وبذلك نكون قد تناولنا أحدث تردد لقناة طيور الجنة وقناة طيور بيبى حيث يستطيع عشاق القناة البحث عنها بكل سهولة والإستمتاع بمشاهدة القناة

هند عبدالله
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