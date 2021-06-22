التردد الخاص بقناة كوكى كيدز الكارتونية.. وأهم البرامج المتاحة من خلالها

بعد انتهاء السنة الدراسية يتطلع الأطفال إلى الاستماع بشهور الأجازه، وقضاء أوقات فراغهم في أشياء مفيدة، ويبدأ أولياء الأمور بالبحث عن الأنشطة المحببة لنفوس أطفالهم، والتى لا تخلو من المتعة والاستفادة، وتعمل علي تنمية مهاراتهم أيضاً وتطوير قدراتهم العقلية، ولا سيما قنوات الأطفال الكارتونية التي تهدف إلي إرساخ القيم والعادات، وتعزيز المبادئ لدي الأطفال منذ الصغر من خلال البرامج الكارتونية والأفلام والمسلسلات التي تقوم بعرضها في هيئة مجسمات تجذب عيون الصغار وتزيد من حماسهم علي المتابعة والاستمتاع والتعلم أيضاً، ولعل من أهم هذه القنوات قناة كوكي كيدز الكارتونية التي تعد من أشهر قنوات الأطفال بجميع أعمارهم، وفي المقال التالي سنقدم إليك تردد هذه القناة، وأهم البرامج والأفلام الكارتونية المعروضة من خلالها.

التردد الخاص بقناة كوكي كيدز

تعتبر قناة كوكي كيدز من أشهر قنوات الكارتون داخل الوطن العربى، حيث تهتم هذه القناة بعرض الكثير من البرامج المتنوعة والشيقة، وكذلك الأفلام والمسلسلات الكارتونية التي يرغب جميع الأطفال بمختلف أعمارهم بمشاهدتها، و أيضاً باقة من الأغاني الإنجليزية الممتعة الهادفة، ويتم بث جميع العروض المقدمة من خلالها باللغة العربية، لتعزيز قيمة اللغه العربية لديهم لأنها اللغة الام والاهتمام بها، وباللغة الانجليزية من أجل تعلم مهاراتها واكتساب المرادفات الجديدة بها، كما تقوم بتعليم كل من الحروف والاسماء والأرقام في هيئة معروضات شيقة وممتعة، وكذلك الأفلام والمسلسلات المختلفة التي تهدف إلي تقديم الاساليب التربوية والمحتوي التعليمي بجانب التشويق والإثارة، وتهتم هذه القناة ببث محتواها بأفضل تقنية عالمية، وبأحسن جودة تلفيزيونية لتمتع المشاهدين من الصغار والكبار أيضاً!، وإليك أهم تردد هذه القناة عبر النايل سات :-

التردد 10160

معدل الترميز 27500

الإستقطاب أفقي

التصحيح 3/4

كيفية تثبيت تردد القناة علي التلفزيون

نقدم إليك فيما يلي خطوات تثبيت قناة كوكى علي جهاز الرسيفر الخاص بك، حتي تستطيع متابعتها في أي وقت تريد، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-

من خلال قائمة الإعدادات والضغط قم بإدخال الرقم السري.

بعد إدخال الرقم السري، ستتمكن من الدخول إلى البحث اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي النايل سات.

قم بادخال كل من التردد، ومعامل الاستقطاب، والترميز.

قم بالضغط علي كلمة موافق والذهاب إلى القائمة الرئيسية لتشغيلها.

أهم البرامج والأغاني المعروضة علي قناة كوكي كيذز

تهتم قناة كوكي كيدز بعرض البرامج المميزة والهادفة التي ينتظرها كثير من الأطفال لمشاهدتها، وكذلك الأغاني التي تعلمهم معرفة أجزاء الجسم المختلفة وتقوم بعرضها باللغة الإنجليزية، وكذلك أغاني الألوان ، وأيام الاسبوع ، وإليك أيضاً أهم البرامج التي تقوم القناة بعرضها :-

برنامج قل ولا تقل .

برنامج حواديت دودي .

برنامج ملك مع طرائيعو .

برنامج مالوكي في المطبخ .

برنامج كوكي وملوكي حول العالم .

مسابقات كوكي كيدز الخاصة بالمواهب .

وغيرهم من الأفلام الكارتونية المدبلجة والمترجمة باللغة العربية ، التي تقوم القناة ببثها وينتظرها جميع الأطفال لقضاء أوقات فراغهم واستمتاعهم بالعطلة في مشاهدة الكارتون.