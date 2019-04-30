التسجيل الالكترونى لمعاش تكافل وكرامه

بدء التسجيل الإلكتروني لمعاش تكافل وكرامه في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يمكن للجميع المصريين والمصريات من محدودي الدخل سواء كان المنخفض أو المحدود من اجل التسجيل في تكافل وكرامة لكي يبدؤوا في تسجيل استمارة تكافل وكرامه في اسرع وقت ممكن قبل غلق باب التقديم وذلك من اجل الحصول علي معاش تكافل وكرامة في اقصي وقت ممكن، حيث التعرف علي أمكان المجالس الطبية المتخصصة من اجل حجز موعد للكشف الطبي للحصول علي معاش وزارة التضامن، علما بان جميع هذه اللجان الطبيبة المركزية تعمل علي مدار الساعة بدون توقف وذلك من اجل استقبال اكبر عدد ممكن من المواطنين، تأتي هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة التضامن المصرية من اجل تحسين مستوي معيشة جميع المواطنين الذين تحت خط الفقر والأشد احتياجا.

وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية أعلنت عن الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة للتسجيل في البرنامج الحكومي، حيث يمكن لجميع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والزوجة المطلقة والأرملة، حيث يمكن الذهاب إلي موقع لمعرفة أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة القريب من منطقتك من اجل الدخول علي الموظف المسئول للاستفسار عن خدمة استعلام عن قبض تكافل وكرامه عن طريق البحث بالرقم القومي الخاصة بك للحصول علي فيزا كارت تكافل وكرامه.

الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

بطاقة الرقم القومى سارية خاصة بالمواطن المستفيد.

شهادات ميلاد السجل المدني لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر).

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً

قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادة وفاة الزوج / الزوجة

كارت بطاقة التموين سارية.

كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

وزارة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة أعلنت عن قيمة مخصصات الدعم النقدي الذي سوف يحصل عليه الأبناء بحسب المراحل التعليمية بحسب المرحلة الدراسية، وأتت قيمة المبالغ علي النحو التالي.

رواتب طلاب المرحلة الابتدائية من 60 جنيهاً إلى 80 جنيها شهرياً.

رواتب طلاب المرحلة الإعدادية من 80 جنيه إلى 100 جنيه مصري في كل شهر.

رواتب معاش تكافل وكرامة في المرحلة الثانوية العامة وما يعادلها بنحو 140 جنيها شهريا بدلاً من 100 جنيه سابقاً.

التسجيل الإلكتروني لمعاش تكافل وكرامه

يمكنكم البدء في أجراءات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في مصر من خلال اقرب مكتب بريد مصري قريب منك أو عن طريق التوجه إلي اقرب وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من اجل ملء استمارة التسجيل لأخذ المعاش الخاص بتكافل وكرامة في اقرب وقت ممكن.

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