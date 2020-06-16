التضامن الإجتماعي تعلن تفاصيل صرف العلاوات الـ5 لأصجاب المعاشات وكيفية وموعد صرفها

خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التضامن ، نيفين القباج، اليوم الثلاثاء عرضت تفاصيل صرف العلاوات الـ5 لأصجاب المعاشات وصرفه العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020/2021، وأشارت القباج إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت أن يتم صرف تلك العلاوات على دفعات ربع سنوية ( كل 3 أشهر دفعة)، بتكلفة تصل لـ 28 مليار جنيه، وأنها ستصرف بأثر رجعي، وفي هذه المقالة سوف نستعرض لأبرز ما جاء في تصريحات القباج بهذا الخصوص.

العلاوات الـ5 لأصجاب المعاشات

التفاصيل

يبلغ عدد المستفيدين أصحاب المعاشات من زيادة العلاوات الخمس، اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥ وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية،4 مليون مواطن منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص.

صرف العلاوات الخمس سوف يتم بأثر رجعي.

تبلغ تكلفة العلاوات سنويًا 7 مليار جنيه ليصل إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

سوف تُصرف الزيادات اعتبارا من أول يوليو ، على ٤ دفعات بواقع كل ٣ شهور دفعة، بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في ١ أبريل ٢٠٢١.

سيتم صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة ١٤% ، وذلك بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى، وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها، وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.

طريقة الاستعلام عن الاستحقاق لصرف العلاوات الخمس من عدمه، وقيمة المعاش وتاريخ الحصول عليه، سوف يتم عن طريق استبيان إلكتروني من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني عبر الموقع الإلكتروني.

صاحب المعاش لن يكون بحاجة لتقديم طلب أو دفع أي مبلغ مالي أو مصروفات لصرف العلاوات، فهي خدمة مجانية بالكامل.

تطور زيادة المعاشات

واستعرضت القباج في المؤتمر الصحفي مراحل تطور زيادة المعاشات منذ عام 2014 وحتى العام المالي الحالي واوضحت ما يلي:

في عام 2013 /2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد، وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه .

في عام 2014 /2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه .

في عام 2015 /2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.

وفي عام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف.

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021.

بلغ الحد الأدنى للمعاش، في 30 يونيو من العام الجاري 900 جنيه.

وأهابت وزيرة التضامن نيفين القباج بالمواطنين وحفاظًا على التباعد الإجتماعي في ظل مرور البلاد بجائحة كورونا وحفاظًا على تركيز المزظف وضمان جودة الخدمة المقدمة للمستفيد بضرورة الانتهاء من عملية الاستعلام قبل عن الاستحقاق للعلاوات قبل التوجه لمكتب التأمينات.