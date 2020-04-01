التضامن الاجتماعي: جمعية رسالة صرفت تبرعات تحدي الخير للمصارف التي جمعت لها

بعد الشكاوي المقدمة لوزارة التضامن الاجتماعي حول تحدي الخير وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات الأهلية والجمعيات، للنظر في جميع هذه الشكاوى، يذكر قيام جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بإطلاق “تحدي الخير”، للتكفل بالأسر الفقيرة وعمال اليومية.

الشكاوى المقدمة حول “تحدي الخير”

فحصت اللجنة التي شكلت من وزارة التضامن الاجتماعي، جميع الشكاوى المقدمة حول تلقي جمعية رسالة تبرعات من لاعبي الكرة وفنانين وشركات عادية في مجالات مختلفة، لصالح الأسر التي تضررت من أزمة فيروس كورونا، وهو تحدي الخير الذي اطلقته جمعية رسالة في 20 مارس 2020، وبلغت قيمة التبرعات في هذا التحدي ما يقرب من 3.427.3243 ملايين جنيها، منها ما يقرب من 1.639.085 تبرعات من لاعبي كرة القدم والفنانين.

وأوضحت اللجنة أن جمعية رسالة قامت بصرف المبالغ المجمعة من تحدي الخير، في المصارف التي جمعت لها، وأن الجمعية صرفت التبرعات للعديد من الأسرة المتضررة خلال أسبوعين، زائد مبالغ تزيد عن التبرعات المجمعة من التحدي، وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتابع كافة الحملات المعلن عنها، وتمتلك إدارات من دورها مراقبة الحملات وسلامة الإجراءات ونزاهتها، وأن جمعية رسالة من الجمعيات الخيرية النشطة والنزيهة، وتهتم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إداراتها المختصة بمتابعة كافة الحملات الخيرية المعلن عنها.