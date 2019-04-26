التضامن تعلن موعد جديد لصرف معاشات شهر مايو من ماكينات الصراف الآلي والبريد والبنوك

قالت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو 2019 ، بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 مايو 2019، بدلاً من يوم 10 مايو 2019، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والذي سيكون موعده وفقاً لما أعلنه مركز البحوث الفلكية في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يمكن للمواطنين من أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم عن شهر مايو المقبل بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 مايو من ماكينات الصرف الآلي وكذلك من جميع المنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد أو من خلال البنوك .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان صادر منها اليوم الجمعة 26 أبريل 2019، بأن الوزارة ستقوم بتزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة لها ومكاتب البريد والبنوك بالأموال اللازمة حتى يقوم المواطنين من أصحاب المعاشات بصرف مستحقاتهم عن شهر يوم مايو المقبل.

وأكدت على عدم انصراف أي عامل من العاملين بالوزارة حتى حصول أخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة إلى تخفيف الأعباء الملقاة على المواطنين من أصحاب المعاشات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المواطنين أصحاب المعاشات لهم الأولوية لدي وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي كل شهر بصرف نحو 13 مليار جنيه .