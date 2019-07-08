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التعريفة الجديدة لمواصلات مصر بعد زيادة أسعار الوقود

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
التعريفة الجديدة لمواصلات مصر بعد زيادة أسعار الوقود
ارتفاع سعر البنزين

زيادة أسعار البنزين أدت إلى زيادة الكثير من أسعار التعريفة للعدد من وسائل المواصلات المختلفة ومنها شركة مواصلات مصر التي أعلنت اليوم عن تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها، بعد تحريك أسعار المحروقات من قبل الحكومة في خطوة من خطوات رفع الدعم وتوصيله لمستحقيه، وهي كما يلي في كارت مواصلاتي.

أسعار تذاكر مواصلات مصر

تذكرة الميني باص أصبحت 12 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.. الزيادة 2 جنيه.

تذكرة الأتوبيس الكبير 11 جنيها بدلا من 10 جنيهات.. الزيادة جنيه واحد.

التذكرة أصبحت 13 جنيها بدلا من 12.. الزيادة جنيه واحد.

أما سعر التذكرة خارج الكارت يصل إلى 15 جنيها.

رفع أسعار الوقود

ويذكر أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 عن زيادة ورفع أسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ويأتي ذلك ضمن البرنامج الاقتصادي والذي تخطو فيه الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه من 3 سنوات مضت.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية سوف تستمر في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها.

أسعار الوقود

ونوضح هنا أسعار الوقود حسبما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية:

  • بنزين 80: 6.75 جنيه
  • بنزين 92: 8 جنيهات
  • بنزين 95: 9 جنيهات
  • سولار: 6.75 جنيه
  • أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
  • المازوت: 4500 جنيه

    زيادة أسعار البنزين
    زيادة أسعار البنزين

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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