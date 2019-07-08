التعريفة الجديدة لمواصلات مصر بعد زيادة أسعار الوقود

زيادة أسعار البنزين أدت إلى زيادة الكثير من أسعار التعريفة للعدد من وسائل المواصلات المختلفة ومنها شركة مواصلات مصر التي أعلنت اليوم عن تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها، بعد تحريك أسعار المحروقات من قبل الحكومة في خطوة من خطوات رفع الدعم وتوصيله لمستحقيه، وهي كما يلي في كارت مواصلاتي.

أسعار تذاكر مواصلات مصر

تذكرة الميني باص أصبحت 12 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.. الزيادة 2 جنيه.

تذكرة الأتوبيس الكبير 11 جنيها بدلا من 10 جنيهات.. الزيادة جنيه واحد.

التذكرة أصبحت 13 جنيها بدلا من 12.. الزيادة جنيه واحد.

أما سعر التذكرة خارج الكارت يصل إلى 15 جنيها.

رفع أسعار الوقود

ويذكر أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 عن زيادة ورفع أسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ويأتي ذلك ضمن البرنامج الاقتصادي والذي تخطو فيه الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه من 3 سنوات مضت.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية سوف تستمر في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها.

أسعار الوقود

ونوضح هنا أسعار الوقود حسبما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية: