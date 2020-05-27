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التعليم تكشف عن بدائل الدراسة بالمدارس فى وجود كورونا منها الفصل المقلوب

بواسطة سعيد كامل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن البدائل المتاحة والمطروحة بالفعل لاستئناف الدراسة بالمدارس فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” التى تضرب جميع دول العالم.

حيث صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعلم لشئون التعليم الفنى عن بدائل استئناف الدراسة بمدارس التعليم الفنى خلال العام الدراسي المقبل 2020 – 2021 فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا.

وقال مجاهد بأنه فى ظل الكثافة الطلابية المرتفعة فى بعض مدارس التعليم الفنى وعدم توافق هذا الوضع مع التباعد المكانى المطلوب فى المستقبل وحفاظاً على سلامة وصحة أبناءنا الطلاب وذويهم حيث انه من الصعب وجود هذا الكم الكبير من الطلاب فى فصل دراسى واحد فإن الوزارة تدرس حالياً البدائل الماتحة لحل مشكلة الكثافة الطلابية.

وأكد مجاهد بأن من البدائل المتاحة هى أن يحضر نصف الطلاب فقط لمدة يومين فى الأسبوع ويغيب باقى الطلاب فى هذين اليومين، ثم يحضر نصف الطلاب الغائبين يومين فى الأسبوع ويغيب االبقى، على أن يكون هناك تواصل بين الطلاب ومعلميهم من خلال منصة “أدمودو”.

وأضاف الدكتور مجاهد بأنه من البدائل المتاحة أيضاً هو استغلال آليات الفصل المقلوب، حيث يحضر الطلاب إلى المدرسة فقط للتدريب على حل المسائل والتدريبات العملية، أما الدروس النظرية فيتم شرحها من خلال منصة أدمودو من خلال الفصول الافتراضية.

وأشار محمد مجاهد بأن هذه الأفكار والبدائل هى أفكار وبدائل مبدئية لم يصدر بها قرارات حتى الآن ولكنه من المؤكد أن التعليم ما بعد فيروس كورونا ستختلف بشكل جذرى وكامل عن التعليم قبل أزمة كورونا.

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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