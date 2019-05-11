التعليم تُجري غداً الأحد امتحان لطلاب أولي ثانوي لاختبار قدرة تحمل السيستم

تُجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غداً الأحد الموافق 12 مايو اختبار لتقييم قدرة تحمل نظام امتحان الصف الأول الثانوي الإلكتروني، ويعقد الاختبار لجميع طلبة الصف الأول الثانوي من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة مساءً.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن الهدف من الاختبار هو تقييم النظام الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي، والتأكد من أن منصة الامتحان جاهزة، والتأكد من مدي فاعلية أجزة التابلت مع الطلاب، وأن تقييم قدرة التحمل لنظام امتحان الصف الأول الثانوي الهدف منه توفير تجربة سلسلة وسهلة للطالب وقت أداء الامتحان.

يذكر أن امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي العام على منصة الامتحان الإلكتروني ستعقد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 وتنتهى يوم الخميس 30 مايو 2019 وأن المدارس التى توجد بها بنية إلكترونية جاهزة سوف تؤدي الامتحان إلكترونياً على أجهزة التابلت، وأن المدارس الغير جاهزة سوف يؤدى الطلاب بها الامتحان ورقياً.

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم فيديو عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أعلنت خلاله أنها ستقوم بلداء تقييم لقدرة التحمل لنظام امتحانات الصف الأول الثانوي، وأكدت بأن الاختبار يهدف إلى التأكد من جاهزية منصة الامتحان وفاعلية أجهزة التابلت، ونعرض الفيديو الذى نشرته الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوضح خطوات تفعيل جهاز التابلت على منصة الامتحان الإلكتروني.

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