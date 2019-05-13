التعليم تُقرر عقد امتحان أولي ثانوي نهاية العام إلكترونياً وبدون إنترنت

قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان أولي ثانوي نهاية العام 2019 إلكترونياً وبدون إنترنت، من خلال استخدام تصميم فني آمن، وأنه فى حالة حدوث أي مشكلة أو خلل فى أي مدرسة فإن هذا لن يكون له أي تأثير أو علاقة بالمدارس الأخري، وفى هذه الحالة سوف تلجأ الوزارة لإجراء الامتحانات فى هذه المدرسة ورقياً للمدارس التي بها مشكلة فقط دون غيرها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت بأن 225 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي العام قد تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني خلال الاختبارات التى أجرتها الوزارة يوم الأحد 12 مايو 2019 بهدف تقييم قدرة تحمل النظام للامتحان الإلكتروني، وأن عدد محاولات الدخول على الامتحان وصلت إلى 350 ألف محاولة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك بأنه لا توجد علاقة بين تجربة منصة الامتحان التى عقدت يوم الأحد 12 مايو أو الامتحانات التى أجريت فى شهر مارس الماضي والتي أجريت باستخدام تصميم معتمد على الإنترنت، وبين امتحانات نهاية العام لطلبة أولي ثانوي يوم 19 مايو المقبل الذى سيتم إجراؤه من خلال تصميم آمن تماماً لا يعتمد على الإنترنت ولا يحتاج إليه.

وأضاف بيان الوزارة بأنه فى جميع الأحوال فإن الامتحانات تحتوي على النمط الجديد من الأسئلة، والمعروض نماذج منه حالياً على موقع الوزارة، بالإضافة للنماذج الاسترشادية التى نشرتها الوزارة منذ أيام قليلة لتعويد الطلاب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، وقد طمأنت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور وعدم الانسياق وراء المخاوف والشائعات بخصوص الامتحان الإلكتروني.