التعليم”: طباعة كتب الصف الاول الثانوي الجديدة والاعتماد على التابلت

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اكد “إن طلاب الصف الأول الثانوي في سنغافورة يدرسون مناهج طلابنا في مصر نفسها”.

خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، أنه من المقرر إعلان كتب الصف الأول الثانوي العام الجديد، وأن يتم إجراء طباعة الكتب لطلاب الصف الثاني الثانوي “وسيكون كل الاعتماد على التابلت”.

وأكد أنه سيتم تجهيز 300 مدرسة الموجودة بالبنية التكنولوجية قبل بدء العام الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم اجراء حل أزمة كثافة الفصول أيضا قبل العام الجديد.

وتابع، “لا نية لتغيير مناهج الصف الرابع الابتدائي ولا الأول الإعدادي حتى وما يثار عنها شائعات”.