بشرى لأولياء الأمور من التعليم: لا زيادة في المصروفات المدرسية الخاصة والدولية.. وتحذير للمدارس

أكد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه الصادر بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، أنه لا زيادة في المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 2019 – 2020، وأن جميع ما تردد من أخبار وما تم نشره على صفحات السوشيال ميديا وفيما يختص بزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية ما هو إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة.







مصروفات المدارس الخاصة والدولية لا زيادة فيها

وبحسب بيان اليوم الصادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فإنها تنفي صحة ما أشيع من أنباء ، موضحة أن المصروفات الدراسية لم تخضع لأي زيادة هذا العام.







التحذير من مخالفة بيان وقرار مجلس الوزراء والوزارة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني على جميع المدارس سواء مصروفات المدارس أو النسب المرتبطة بالشرائح الخاصة باشتراكات الأتوبيس أو غيرها من مصروفات، أن من يخالف قرار المجلس وزارة التربية التعليم في قيمة المصروفات للعام الدراسي الحالي 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مدارس دولية حكومية جديدة

ومن جانبها ، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم افتتاح 5 مدارس حكومية دولية جديدة ، وذلك للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 في 4 محافظات مختلفة وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط ، وذلك للإقبال الشديد عليها مؤكدة أنها تعمل بالنظام البريطاني الأشهر في مصر وتنافس التعليم الخاص الدولي، في التكلفة إذ إنها مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وهذه المدارس الحكومية الدولية الجديدة تشمل: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.







رقم وزراة التربية والتعليم للشكاوى والاستفسار

وتناشد وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء ورواد مواقع السوشيال ميديا الدقة في نقل الأخبار، كما حصرت أن توجه أولياء الأمور وكل من لديه مشكلة أو استفسار يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).