التفاصيل الكاملة عن ظاهرة الضباب الكثيف.. والأرصاد تحذر

تشهد الحالة المناخية في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في درجات الحرارة وشدة في البرودة خلال فترات الليل، مع انتشار كثيف خلال الفترات الصباحية، ولم تعتد مصر على مشاهد انتشار الضباب بكثافة خلال الفترات الصباحية وامتدادها إلى منتصف اليوم لمدة تجاوزت الثلاثة أيام الماضية.

وفي رد لها على ظاهرة الضباب كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، تفاصيل جديدة عن أسباب انتشار الضباب في الفترات الصباحية، قائلًة أن الضباب عبارة عن كرات مائية تسبح في الهواء تسقط على الأشجار مكونة نقط كبيرة من الماء، وفي حالة كون الضباب خفيفًا يسمى الشبورة وهي التي تعمل على إعاقة عملية الرؤية.

سمك الضباب يتراوح من بين 100 متر و3000 متر

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن سمك الضباب يتراوح حتى 3000 متر ، وأنه يتم تحديده بناء على طبيعة الحالة الجوية المسببة له وذكرت الهيئة العامة للأرصاد أن الشبورة المائية والضباب الكثيف يتكون في حال برودة الجو لدرجة التشبع، مؤكدة أنه في حالة حدوث ضباب لا يمكن أن تقل الرطوبة عن 90%، وأوضحت هيئة الأرصاد أن الضباب يزداد في الساعات الأولى من الصباح في حالة شروق الشمس مؤكدة أن أشعة الشمس تساعد على الهياج بين الكتل الضبابية ما يؤدي إلى اشتعال بعضها، وتعيق الرؤية.

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أن انتشار الدخان في المدن الصناعية يعمل على انتشار الضباب و قد يمكث الضباب أو الشبورة المائية لفترة من الوقت أو عدة أيام متتالية مع ارتفاع الضغط الجوي ، مؤكدة أن الحالة الوحيدة لإزالة الضباب والشبورة المائية الكثيفة لا يتم إلًا في حال وجود منخفض جوي يثير الرياح فتزيل الضباب.

مصر تتأثر بالمرتفع السيبيري البارد

وتأثرت مصر خلال الفترة الماضية بانتشار كثيف للضباب حيث انخفضت الرؤية على بعض المناطق وزادت المضايقات بين السائقين والمواطنين على الطرق السريعة بسبب تأثر البلاد بالمرتفع السيبيري البارد، وانتشار حوادث السير ووقوع العديد من الضحايا.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة المائية

وفي تصريحات للدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوي كشفت تفاصيل جديدة عن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة في البلاد على الطرق السريعة، قائلة أن مصر تشهد حالة من الضباب الكثيف الذي يعيق حركة الطرق ما يؤدي إلى غلقها حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدة أنها تستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأوضحت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد أن مصر تتأثر حاليًا بارتفاع الحرارة وهو أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال الفترة من كل عام، لتصل الحرارة العظمي إلى 25 درجة الثلاثاء، وكشفت أن طقس مصر يشهد حالة استقرار حتى الثلاثاء ، رغم دخول مصر الأجواء الشتوية قائلة أن التغييرات الجوية تعود على السواحل الشمالية والوجه البحري ومن المتوقع سقوط أمطار.

حالة الطقس الأحد في مصر

وتبدأ درجات الحرارة بالإنخاض تدريجيًا بداية من الأحد ليسود طقس مائل للدفء خلال الساعات النهار، وبارد ليلًا مع وجود رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في حلايب وشلاتين، حيث أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى بامتداد منخفض السودان.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح وشددت على ضرورة توخي الحذر للحفاظ على سلامة المواطنين وطالبتهم بضرورة متابعة نشراتها.