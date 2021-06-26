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التقديم في مدارس ستيم للمتفوقين وأهم الشروط والمميزات 2021

بواسطة عزت محمد
التقديم في مدارس ستيم التقديم في مدارس ستيم للمتفوقين وأهم الشروط

يبحث العديد من الطلبة من خريجي الشهادة الإعدادية المتفوقين عن المدارس الهامة البديلة لنظام الثانوية العامة ومنها مدارس ستيم للمتفوقين التي تعتمد على الأساليب الحديثة في الدراسة والتعليم، وقد نالت هذه المدارس شهرة كبيرة بين الأسر المصرية التي تبحث عن الشروط المطلوبة للتقديم بها وسوف نتعرف على هذه الشروط ومميزات مدارس المتفوقين.

1 شروط التقديم في مدارس ستيم
2 الأوراق المطلوبة للتقديم

شروط التقديم في مدارس ستيم

يتم التقديم في مدارس ستيم وفقا لمجموعة من الشروط الهامة التي وضعتها المدرسة للتمييز بين الطلبة المتقدمين ومن أهم هذه الشروط:

  • تقديم بعض الاختبارات للطالب ولابد من النجاح بها حتى يتم قبوله.
  • لا يتعدى عمر الطالب المتقدم الثمانية عشر عام وقت التقديم.
  • أن يكون الطالب حاصل على مجموع لا يقل عن 95% .
  • أن يحصل الطالب المتقدم على الدرجات النهائية في الثلاث مواد الأساسية وهي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
  • يمكن التغاضي عن الدرجة النهائية في مادة واحدة بشرط أن يكون المجموع الكلي لا يقل عن 98%.
  • يقبل الطالب مع عدم توافر الشروط كاملة في حال توفر له براءة اختراع موثقة.
التقديم في مدارس ستيم
التقديم في مدارس ستيم للمتفوقين وأهم الشروط

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتم تقديم مجموعة من الأوراق في المدارس المعروفة باسم ستيم والتي تنتشر في عدد من محافظات الدولة ومن هذه الأوراق:

  1. الأصل من شهادة الإعدادية مع أربع صور منها.
  2. تقديم شهادة ميلاد مميكنة.
  3. 3 صور من بطاقة ولي الأمر مع الأصل لمطابقتها.
  4. يتم الحصول على ملف التقديم من مدارس ستيم وتعبئة البيانات وتقديمه مع باقي الأوراق المطلوبة.
  5. تقديم الأوراق وتحديد موعد الاختبار وبعد الاجتياز يتم سداد المصروفات.

تتميز مدارس ستيم بقوتها في التعليم والمخرجات الجيدة التي يتميز بها طالب مدارس المتفوقين التي لا تعتمد على الجانب النظري والتلقيم والحفظ فقط.

عزت محمد

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