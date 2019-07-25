“تفاصيل” شروط التقديم لكلية الشرطة 2019 2020 أهمها عدم الزواج

قامت مصر بكشف التفاصيل المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة لعام 2019-2020 لطلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوية الأزهرية ودفعة الضباط المتخصصين لعام 2019، وسوف نقوم بتوضيح وشرح طريقة التقديم في موقع أكاديمية الشرطة، والأوراق المطلوبة التي يمكننا تحضيرها للتقديم في كلية الشرطة لعام 2019، فيما يلي نوضح المواعيد الخاصة بالاختبارات للالتحاق بأكاديمية الشرطة بالتفصيل بداية من الاختبارات الرياضية البدنية والكشف الطبي واختبارات السمات، حيث يبدأ التقديم يوم 28 يوليو 2019 ويستمر التقديم حتى يوم 13 من شهر أغسطس 2019 ويستمر ذلك لمدة 17 يوما.

التقديم لكلية الشرطة

نعرض لكم فيما يلي بعض شروط التقديم لكلية الشرطة 2019-2020 والتي تتمثل في:

أن يكون الطالب ووالديه مصريين الجنسية ومن أصل مصري، ولا يسبق حصول أي منهما علي جنسية لأي دولة أخرى غير الجنسية المصرية.

أن يكون الطالب حاصل علي شهادة إتمام الثانوية العامة أو الشهادة الأزهرية.

تقديم الطالب شهادة إثبات القيد، على أن تكون النسبة المئوية للمجموع الخاص به في الثانوية لا تقل عن 65%.

أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة ويتحلى بالسلوك الطيب.

ألا يكون قد سبق للطالب المتقدم الحكم في مخالفة قانونية قام بها أو ما يمثلها من الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو بعقوبة مقيدة للحرية الخاصة به.

ألا يكون الطالب متزوج أثناء فترة الكلية، وإذا قام الطالب بالزواج أثناء فترة الكلية سوف يتم فصله.

ألا يزيد سن الطالب عن اثنين وعشرين سنة ميلادية.

ألا يكون سبق طرده من خدمة حكومية كان يعمل بها أو بقرار تأديبي.

كيفية التسجيل والتقديم لكلية الشرطة

قامت أكاديمية الشرطة بالإعلان عن فتح بابا التقديم لكلية الشرطة بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019، وحتى يوم 15 أغسطس 2019.