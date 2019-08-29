التموين تحدد آخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من تلقى الدعم

حددت وزارة التموين يوم الأحد المقبل كآخر فرصة يتم تقديم تظلمات أصحاب البطاقات التموينية المتسبعدين من تلقي الدعم، وهذا للمستبعدين في المرحلة الرابعة، حيث تعطي وزارة التموين فرصة تقديم التظلمات قبل الحذف النهائي من بطاقات التموين، وأتاحت الوزارة تقديمها عبر موقع دعم مصر، من خلال خطوات معينة سنذكرها لكم في الأسفل، ويمكن للمواطن معرفة أنه مستبعد من البطاقات التموينية عند ظهور رسالة ” البطاقة غير مستحقة” أسفل بون صرف الخبز.

خطوات تقديم التظلم عبر موقع دعم مصر:

الدخول للموقع الإلكتروني دعم مصر.

الضغط على تظلمات عدالة.

إدخال رقم البطاقة ورقم البطاقة التموينية وتحديد المحافظة.

قم بكتابة سبب التظلم ولا يتم تقديم أي مستندات.

كتابة رقم الهاتف المكون من 12 رقما بشكل صحيح.

ويرجى الإنتباه إلى كتابة سبب التظلم الصحيح، حيث ستقوم وزارة التموين لاحقا بالتحقق من صحة السبب المقدم، وفي حالة الحاجة إلى أي مستندات سيتم التواصل مع الشخص صاحب التظلم وطلب المستندات منه، وفي حالة قبول التظلم لن يحذف الشخص، ولكن في حالة رفض السبب يحذف الشخص من بطاقات التموين.

وعن معايير حذف المرحلة الرابعة فجاءت لتكمل المراحل السابقة، ومنها الأسرة التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارت، والأسرة التي تمتلك حيازة زراعية لأكثر من 15 فدانا، وأستهلاك الموبايل لأكثر من 800 جنيه للأسرة، والأسرة التي تتلقى مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، والأسرة التي تدفع مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.