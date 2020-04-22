التموين تحدد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر في البلاد من فرض التدابير الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا العالمية ومنها حظر التجول ، فقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي قرارًا تضمن تحديد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك من الساعة الثمنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا، ما عدا المخابز المستثناة ، حيث تمتد ساعات عملها حتى الساعة التاسعة مساء.

عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

رقابة تموينية

واوضح وزير التموين ان كل مديرية تقوم بتنظيم مواعيد عمل المخابز تبعًا لظروف كل منظقة بما يضمن توفر الخبر البلدي على مدار اليوم، واكد الوزير مصيلحي في القرار على التاكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مدى مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

وشدد بذات السياق على ضرورة عمل قطاع الرقابة والمتابعة على التأكد من توافر وجودة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، ولا سيما السلع الأساسية والضرورية منها، وذلك في الأسواق، وفي فروع الجملة، والمجمعات الاستهلاكية، والتجار التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلًا رمضان،

وأكّد مصيلحي على ضرورة توفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسة وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) وكذا المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.