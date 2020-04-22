Take a fresh look at your lifestyle.


التموين تحدد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

بواسطة سمير زيادة
عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر في البلاد من فرض التدابير الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا العالمية ومنها حظر التجول ، فقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي قرارًا تضمن تحديد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك من الساعة الثمنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا، ما عدا المخابز المستثناة ، حيث تمتد ساعات عملها حتى الساعة التاسعة مساء.

عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

رقابة تموينية

واوضح وزير التموين ان كل مديرية تقوم بتنظيم مواعيد عمل المخابز تبعًا لظروف كل منظقة بما يضمن توفر الخبر البلدي على مدار اليوم، واكد الوزير مصيلحي في القرار على التاكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مدى مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

وشدد بذات السياق على ضرورة عمل قطاع الرقابة والمتابعة على التأكد من توافر وجودة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، ولا سيما السلع  الأساسية والضرورية منها، وذلك  في الأسواق، وفي فروع الجملة، والمجمعات الاستهلاكية، والتجار التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلًا رمضان،

وأكّد  مصيلحي على ضرورة توفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسة وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) وكذا المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

رسائل تهنئة شهر رمضان 2020 المبارك.. وأحدث صور وبطاقات التهنئة الشهر الكريم

أخبار مصر

“التجديد أو التعديل”.. الحكومة تحسم مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان

أخبار مصر

بسبب أزمة كورونا.. الحكومة تقترح مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية للمواطنين…

أخبار مصر

تردد أهم قنوات الكرتون 2020 للأطفال على نايل سات

أخبار مصر

إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع المعاهد وتحديد البديل

أخبار مصر

الصحة: تسجيل 188 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا

أخبار مصر

الزراعة تُعلن أسعار ياميش رمضان بتخفيضات 25% فى 30 منفذ

أخبار مصر

موعد رمضان 2020 فلكياً في مصر و السعودية فلكياً

أخبار مصر

لكل الموظفين.. اعرف بالتفصيل جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2020

أخبار مصر

موعد إجازة شم النسيم في مصر 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.