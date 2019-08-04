التموين| تحدد معايير حذف غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية المرحلة الرابعة وموعد وشروط إضافة المواليد الجدد

أعلن وزير التموين والتجارة الداحلية، الدكتور علي المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس السبت 3 أغسطس 2019، وفي إطار استمرار عملية تنقية البطاقات التموينية بهدف إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، عن تحديد معايير حذف غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية المرحلة الرابعة، كما اعلن موعد وشروط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية الذكية، واكّد مصيلحي على ان كل ما يدور من حديث عن رفع الدعم عن المواطن عار عن الصحة وقال: ” “كلام فارغ وملهوش لازمة”، حسب تعبيره.

معايير حذف غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية المرحلة الرابعة

موعد حذف غير المستحقين المرحلة الرابعة

وأوضح الدكتور المصيلحي أنه لن يكون هناك حذف أي مواطن غير مستحق للدعم خلال المرحلة الرابعة لعملية التنقية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، ونوّه إلى أن التظامات المقدمة من قبل المواطنين المحذوفين يتم فحص ودراسة تلك التظلمات بدقة وشفافية، وأضاف ان الوزارة انهت ربط 37 قاعدة بيانات لتتضح الصورة بشكل كامل عن المجتمع، وأشار إلى أنه تم ربط قواعد بيانات المرور والكهرباء والسيارات والمحمول، لمعرفة المستحقين للدعم.

معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم التمويني

وأما عن المعايير الجديدة للمرحلة الرابعة من عملية تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين للدعم تشمل التالي:

– إذا كان لدى الأسرة أكثر من 3 سيارات،

– إذا كانت الأسرة تمتلك واحدة من السيارات الفارهة “أحدث من عام 2013.”

– أن يكون استهلاك الأسرة للكهرباء أكثر من 1000 كيلووات شهريًا.

– حالة دفع الأسرة لضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

– إذا كان استهلاك الأسرة للهاتف المحمول يبلغ أكثر من 800 جنيه.

– حالة دفع الأسرة قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة جمارك صادرات تبلُغ أكثر من 100 ألف جنيه.

– إذا كان لدى الأسرة مصروفات مدارس تبلغ أكثر من 50 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة مرتبٌ حكوميٌ أكثر من 15 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة جمارك واردات تبلُغ أكثر من 100 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة حيازة زراعية تبلغ أكثر من 15 فدانًا.

مواعيد إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية

أوضح الدكتور المصيلحي أن موعد إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية سوف يبدأ عقب انتهاء المرحلة الرابعة من عملية التنقية في كشوف المستفيدين من الدعم التمويني، مشيرًا إلى أنه لن يتم زيادة أي مواليد جدد إلى البطاقات التموينية، بحيث لا يكون عدد المستفيدين من الدعم أكثر من 4 أفراد، وأضاف إن إضافة المواليد الجدد لن تكون بصورة عشوائية وإنما ستنتقي الوزارة المواليد الاكثر احتياجًا للدعم التمويني.

حادثة لأول مرة يثني عليها الوزير

وخلال المؤتمر الصحفي للوزير المصيلحي بالأمس السبت حدثت واقعة لأول مرة وهي ان تقدم مواطن بطلب إلى وزارة التموين لرفع اسمه وعائلته من الدعم التمويني، بسبب أنه يرى انهم غير مستحقين للدعم، ومن جهته أثنى وزير التموين على هذا الموقف وقال: أنه قدم خطاب شكر إلى المواطن، وأضاف متمنيًا أن يحذو حذوه الكثير من المواطنين: “أي مواطن شايف نفسه غير مستحق للدعم يتقدم بطلب لرفع نفسه وهنشكره”.