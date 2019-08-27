التموين تزف بشرى سارة للمواطنين عن الأوكازيون الصيفى

صرح مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية السيد “أيمن حسام الدين” أن هناك تزايد في أعداد المحلات التي ستشارك في الأوكازيون الصيفي، وقد ارتفعت الأعداد لتصل إلى 2620 محلا؛ وينقسمون إلى قطاع خاص ويبلغ عددهم 2452 محلا و119 محلا في القطاع العام و13 محل تعاوني بالإضافة إلى 36 محل استثماري.

ارتفاع المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى

وأوضح أيمن حسام الدين بأن هذه المحلات ستقوم بالتخفيضات على الملابس التي تعرضها خلال أيام السنة بالأسعار العادية، ولكن ستعرض نفس الملابس في فترة الأوكازيون بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على الشراء ومحاربة الغلاء.

ومن ذلك الوقت مع قيام قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بجمهورية مصر العربية بتوزيع منشورات توعوية عن الأوكازيون الصيفي وإعطائها إلى مديريات التموين المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية للمساهمة في نشر الوعي للمستهلكين حتى لا ينخدعوا.

وتهدف تلك التوعية بتعريف المستهلك بأسعار السلع قبل الأوكازيون وبعده خلال عملية الشراء أثناء فترة الأوكازيون الصيفي، ويتأكد المستهلك من خلال الفاتورة التي سيأخذها عند شراءه الملابس، وحتى يتمكن من استبدال قطع الملابس أيضا خلال الفترة التي يسمح بها القانون.

ومن خلال الاستبدال يستطيع المواطن استبدال الملابس التي بها عيوب كعيوب خاصة بثبات الألوان ومتانة النسيج واختيار المنتج الأفضل من وجهة نظره الشخصية؛ كما يمكن للمستهلك التجول في عدة محلات قبل القيام بعملية الشراء لاختيار العروض الأفضل.