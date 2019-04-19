التموين تطرح الفسيخ والرنجة بأسعار مخفضة بمناسبة شم النسيم .. تعرف على الأسعار

تعتبر أسعار الفسيخ والرنجة من الأمور التي تشغل الكثيرين هذه الأيام، حيث يحتفل المصريين بعد أيام قليلة بيوم شم النسيم، هذا اليوم الخاص جدا للشعب المصري والذي يتشارك في الاحتفال به المسلمين والمسيحين المصريين، ومن اهم مظاهر الاحتفال التي يحرص عليها المصريين هي أكل الأسماك المملحة والمدخنة، مثل الرنجة والفسيخ والملوحة، وغيرها من الأطعمة التي ارتبطت بهذا اليوم منذ آلاف السنين، وحرصا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير أفضل المنتجات من حيث السعر والجودة، فقد بدأت الوزارة في توفير الأسماك والرنجة والفسيخ من خلال منافذ البيع بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بأسعار منافسة من خلال 162 فرع لها بمحافظتي القاهرة والجيزة.

أسعار الفسيخ والرنجة بالمجمعات الاستهلاكية

يشهد سوق الأسماك المدخنة والمملحة خلال فترة الاحتفال بيوم شم النسيم كل عام حالة من الرواج الكبير، بسبب زيادة الإقبال على هذه المأكولات خلال هذه الأيام، الأمر الذي يدفع بعض المحال التجارية إلى المبالغة في الأسعار، وهذا ما دفع وزارة التموين إلى توفير الرنجة والفسيخ وبعض منتجات الأسماك الأخرى بالأسعار التالية:

الصنف السعر للكيلو جرام من إلى الرنجة 30 35 الفسيخ 100 فليه قشر بياض 140 عبوة فليه قشر بياض نصف كيلو 70 فليه بلطي 100 عبوة فليه بلطي نصف كيلو 50

هذا وقد أكد مصدر مسئول بوزارة التموين، طبقا لموقع جريدة المصري اليوم، أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك، وهي إحدى الشركات القابضة سوف تقوم بزيادة الكمية المطروحة من الأسماك بمنافذها بكميات تتراوح بين 30 إلى 40% خلال الأيام المقبلة.

كما أعلن أن الشركة ستقوم بتوفير 8 سيارات مجهزة ومحملة بجميع أنواع الأسماك الطازجة لطرحها بالميادين العامة خلال أيام الاحتفال بيوم شم النسيم، كما أشار إلى أن الشركة ستقوم بتفعيل خدمات شوي الأسماك بجميع منافذ البيع لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة.

جدير بالذكر أن توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية للأسماك المدخنة والمملحة وخصوصا الرنجة والفسيخ من خلال منافذها، هو مصدر آمن وصحي نظرا لخضوعها للجان كشف على سلامة الغذاء، بخلاف الكثير من منافذ بيع الفسيخ والرنجة التي قد تشكل خطورة على صحة المواطنين بسبب سوء التصنيع أو التخزين.

← إقرأ أيضاً: