التموين تعلن شروط حذف الغير مستحقين من بطاقات التموين “المرحلة الرابعة لحذف الغير مستحقين”

في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية، لإيصال الدعم إلى مستحقيه، فقد قامت الحكومة بالإعلان عن عدد من المعايير الخاصة بحذف الأفراد الغير مستحقين للدعم، وقد تم ذلك على ثلاثة مراحل خلال الستة أشهر الماضية، وقد أعلنت اليوم وزارة التموين عن معايير حذف الغير مستحقين المرحلة الرابعة.

الفئات المستبعدة المرحلة الرابعة

أوضحت الوزارة في بيانها اليوم عن عدد من المعايير الاجتماعية لحذف الأفراد الغير مستحقين للدعم، وهذه المعايير هي:

في حالة ما إذا زاد استهلاك الأسرة من الكهرباء عن 1000 كيلووات في الشهر.

إذا كان لدى الأسرة أكثر من ثلاثة سيارات.

إذا كان الأسرة لديها قيمة مضافة بأكثر من ألفي جنيه.

إذا زاد إجمالي ضرائب الأسرة عن 100 ألف جنيه.

إذا كان لدى الأسرة سيارة موديل 2013 فأحدث.

إذا كان لدى الأسرة حيازة أراضي زراعية أكثر من 15 فدان.

إذا كان لدى الأسرة جمارك صادرات بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه.

إذا زاد استهلاك الأسرة للموبايل عن 800 جنيه شهريا.

إذا كان الأسرة دخلها الحكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

إذا كان لدى الأسرة مهنة عليا.

إذا كان للأسرة واردات بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه.

وقد أوضحت الوزارة في بيانها أنه لن يتم حذف أيا من المستبعدين من البطاقات إلا نهاية الشهر الجاري، وبعد النظر في كل التظلمات التي سوف ترد إلى الوزارة.