التموين تعلن طرح لحوم بلدية وسودانية ومجمدة فى المجمعات .. تعرف على الأسعار

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع المجمعات الاستهلاكية بتكثيف طرح اللحوم بأقل من مثيلاتها بالأسواق إلى جانب السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن، في كافة منافذ المحافظات، موضحًا أن الوزارة توفير احتياجات المواطنين للتخفيف عليهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وشدد الوزير على المديريات بالرقابة الصارمة لضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
في نفس السياق، كثفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتماعاتها مع كبار الموردين والمنتجين لعقد برتوكول تعاقد لشراء كافة السلع والمستلزمات التي يحتاجها المواطن، بالإضافة إلى وجود توفير مخزون استراتجيى يكفى احتياجات المواطنين، من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم سواء الطازجة أوالمجمدة بمنافذ الشركة بمحافظات الوجه البحرى.
وصرح الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، بأن أسعار الللحوم كالتالي:
- طرح اللحوم البلدية الطازجة للمواطنين بسعر 110 جنيهات للكيلو جرام.
- طرح المنتجات والسلع بمنافذ وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلى.
- طرح البقوليات بأنواعها المختلفة بأسعار مخفضة من 15 إلى 20% مقارنة بأسعارها في الخارج.
- على مدار الأيام القادمة، سيتم زيادة طرح المنتجات استعدادًا لشهر رمضان الكريم.
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