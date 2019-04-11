التموين تعلن طرح لحوم بلدية وسودانية ومجمدة فى المجمعات .. تعرف على الأسعار

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير كافة السلع والمنتجات للمواطنين وذلك قُبيل حلول شهر رمضان المبارك، حيث اتجهت الوزارة إلى طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 110 جنيهات بالإضافة إلى لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، و لحوم مجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو الواحد، فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بأسعار اقل من المتواجدة فى الأسواق الأخرى.

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير كافة السلع والمنتجات للمواطنين وذلك قُبيل حلول شهر رمضان المبارك، حيث اتجهت الوزارة إلى طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 110 جنيهات بالإضافة إلى لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، و لحوم مجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو الواحد، فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بأسعار اقل من المتواجدة فى الأسواق الأخرى.

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع المجمعات الاستهلاكية بتكثيف طرح اللحوم بأقل من مثيلاتها بالأسواق إلى جانب السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن، في كافة منافذ المحافظات، موضحًا أن الوزارة توفير احتياجات المواطنين للتخفيف عليهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وشدد الوزير على المديريات بالرقابة الصارمة لضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

في نفس السياق، كثفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتماعاتها مع كبار الموردين والمنتجين لعقد برتوكول تعاقد لشراء كافة السلع والمستلزمات التي يحتاجها المواطن، بالإضافة إلى وجود توفير مخزون استراتجيى يكفى احتياجات المواطنين، من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم سواء الطازجة أوالمجمدة بمنافذ الشركة بمحافظات الوجه البحرى.

وصرح الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، بأن أسعار الللحوم كالتالي: