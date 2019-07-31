التموين تعلن عن قرار هام بشأن مشروع جمعيتي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار هام بشأن لجميع أصحاب مشروع جمعيتي التمويني والقرار بخصوص بعض أصحاب جمعيتي الذين يبيعون حصصهم أشخاص آخرين مما جعل الوزارة تصدر قرار بعدم جواز توكيل البقال التمويني بتوكيل أو تشغيل شخص غيره في إدارة مشروعة وأيضا منعت الوزارة جواز بيع الحصة التموينية لشخص أخر وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 238 وأيضا نص القرار الوزاري بمنع تماما لصاحب جمعيتي أن يعين مسؤول أو مدير أو وكيلا دون الحصول على موافقة الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية كما وضعت الوزارة شروط يجب تنفيذها من أجل تعيين مسؤول للمحل التمويني أو تعيين وكيل أو نائب في إدارة المشروع.

شروط وزارة التموين لتعين مسؤول ووكيل لإدارة مشروعي

حدد وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الشروط الإجبارية من أجل الموافقة على تعيين نائبا أو مديرا في ادارة المحل التمويني والشرط الأول هو أن يكون الشخص الذي سيتم تعيينه فارغا تماما لمهنة التموين فقط وأن لا يكون مشغول في أى عمل أخر سواء كان حكومي أو خاص وأن يكون الشخص قد أصبح كامل الأهلية وأيضا لا يكون موظف عام أو مكلف بأداء خدمة عامة وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة وألا يكون قد تم الحكم عليه من قبل في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو احدى الجرائم التموينية.

ووجهت وزارة التموين منشورًا بذلك لمديري مديريات الوزارة وشركتي الجملة العامة والمصرية وشركتي المجمعات الإستهلاكية لتنفيذ التعليمات المنصوص عليها.