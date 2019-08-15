التموين تعلن موعد إيقاف المستبعدين بالمرحلة الرابعة

فى ظل اتجاه الدولة نحو توجيه الدعم لمستحقيه فقط ممن هم أولى بالدعم، بدأت خطوات جدية من وزارة التموين والتجارة الداخلية لحذف غير المستحقين من على بطاقات التموين، على مراحل أربعة حتى الآن، بهدف وصول الدعم لمستحقيه فقط، مع امكانية تقديم تظلمات على الحذف من بطاقة التموين.

وفى تصريح للدكتور “عمرو مدكور” مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية للنظم، أكد بأنه سوف يتم صرف السلع والمقررات التموينية المدعمة من الدولة لأصحاب البطاقات التموينية والذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة لاستبعاد الغير مستحقين للدعم، بداية من الأول من شهر سبتمبر المقبل 2019، وهم الذين استلموا رسالة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس الجارى.

وكان وزير التموين قد أعلن فى وقت سابق عن محددات المرحلة الرابعة لحذف الغير مستحقين للدعم، ومواصلة الموقع الإلكترونى للوزارة فى استقبال التظلمات، واعتبار من لم يتقدم بتظلم موافقته على انطباق شروط عدم استحقاق الدعم، وسوف يتم إيقاف صرف السلع المدعمة فقط مع استمرار صرف الخبز.

ومن جهة أخرى حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن محددات المرحلة الرابعة لحذف الغير مستحقين للدعم، وهى :