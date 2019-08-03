التموين تقرر : الطفل الثالث محروم من التموين والحد الأقصى للبطاقة 4 أفراد

قررت وزارة التموين عدم إضافة مواليد جدد لأى بطاقة تموينية بما يجعل عدد المستفيدين منها أكثر من أربعة أفراد، حيث صرّح وزير التموين فى مؤتمر صحفى اليوم بإذن إضافة المواليد الجدد ستبدأ فور الانتهاء من تنقية المستفيدين الحاليين من الدعم.

وأكّد وزير التموين بأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات لن تكون عشوائية وإنما سيكون لها محددات، أهمها النظر إلى الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وعلى جهة أخرى حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 12 بنداً لن تستحق دعم الدولة التموينى، وسيتم استبعادهم من الدعم، وهم :

أصحاب الدخل الحكومى المرتفع.

من يسدد قيمة مضافة مرتفعة من رجال الاعمال.

من لديه مرتب تأمينى مرتفع.

من يدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه للطفل الواحد.

من يمتلك حيازة زراعية 10 فدان أو أكثر.

من يقوم بدفع ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.

صاحب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.

من يمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 أو أعلى.

من يمتلك سيارة موديل 2015 أو أعلى.

من تزيد فاتورة تليفونه المحمول عن 800 جنيه شهرياً.

من تتخطى فاتورة الكهرباء لديه 1000 كيلو وات.

أصحاب الوظائف العليا.

أما الطفل الثالث فقد بدأت رحلته مع الدعم منذ عام 2017 باقتراح من رئيس منظمة العدل والتنمية عمل “رخصة إنجاب” بهدف تقليل معدل المواليد، ويتم تجديدها كل 5 سنوات، مع اقتراح تطبيق غرامة مالية عند إنجاب أكثر من طفل واحد خلال فترة الرخصة.

ثم تجدد الاقتراح مرة أخرى فى عام 2018 تحت قبة البرلمان المصري، بمشروع حرمان الطفل الثالث من الدعم، واقتراح مصطلح “الأسرة المتميزة” وهى التى لا يزيد عددها عن أربعة أفراد، ويتم منحها بعض المزايا.