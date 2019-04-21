التموين توضح حالات حذف فرد أو بطاقة تموينية من الدعم

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق عن حالات حذف الأفراد من البطاقة التموينية أو حذف البطاقة التموينية بالكامل من منظومة دعم السلع التموينية، حيث أشار إلى أن انطباق معايير المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم على أي فرد من أفراد البطاقة التموينية لا يعني أن يتم أستبعاد كل أفراد البطاقة التموينية وإنما يتم فقط استبعاد الفرد الذي تنطبق عليه المعايير التى حددتها لجنة العدالة الاجتماعية للمرحلتين الثانية والثالثة.

حالات حذف فرد أو أكثر من البطاقة التموينية أو حذف البطاقة التموينية ككل:-

1- انطباق أيا من معايير استبعاد غير المستحقين للدعم بالمرحلتين الثانية والثالثة عل أحد أفراد البطاقة التموينية يتم حذف هذا الفرد فقط من البطاقة التموينية.

2- انطباق أي معيار من معايير استبعاد غير المستحقين للدعم في المرحلتين الثانية والثالثة على رب الأسرة يتم استبعاد كل أفراد الأسرة وحتى ولو كانوا على أكثر من بطاقة تموينية، وفي حالة ما إذا كانوا مقيدين على بطاقة تموينية واحدة فإنه يتم حذف تلك البطاقة التموينية من منظومة دعم السلع التموينية.

وأشار الدكتور عمرة مدكور إلى أنه حتى الآن لم يتم حذف أياً ممن انطبقت عليهم معيار أو معايير المرحلة الثانية والثالثة من البطاقة التموينية وإنما تم فقط إيقاف حصولهم على دعم السلع التموينية ولم يتم الحذف من البطاقة التموينية حتى يتمكنوا من صرف الخبز.

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