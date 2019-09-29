التموين توضح خطوات الفصل الاجتماعي للبطاقات والشروط اللازمة لذلك

تم فتح باب الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينية أمام المواطنين بالعديد من المحافظات هذا ما أكده مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات الدكتور/ عمرو مدكور، وتتم عملية الفصل علي أساس عدة شروط أساسية لابد من توافرها في المواطن الراغب في إتباع إجراءات الفصل واستخراج بطاقات جديدة لأسرته.







الفصل الاجتماعي في بطاقة التموين

وشروط الفصل ليست ثابتة ولكن تختلف بناءً على الفرد الراغب في إجراء الفصل حيث يتاح الفصل الاجتماعي للذكور في حالة الزواج، أما بالنسبة للنساء فهو متاح لهن في حالات الطلاق أو وفاة الزوج فقط إذا لم يكن بياناته مسجلة بقاعدة البيانات بمنظومة الدعم التمويني المقررة من قبل الوزارة، ففي حالة تمتع الزوج بمزايا منظومة الدعم فهو الوحيد الذي يستطيع القيام بعملية الفصل الاجتماعي وإضافة زوجته بعد استلام البطاقة الجديدة مع إمكانية إضافة الأبناء أيضآ والتي تتوافر بياناتهم علي قاعدة بيانات منظومة الدعم التموين للسلع المقررة هذا ما أكده مستشار وزير التموين.







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خطوات الفصل الاجتماعي

تتم عملية الفصل الاجتماعي من خلال عدة خطوات أساسية يقوم بها المواطن وهي :

يقوم المواطن الراغب في الفصل الاجتماعي بالذهاب إلي مكتب التموين التابع لمحل سكنه لفصل نفسه عن أهله وتقديم طلب فصل أجتماعي وإستخراج بطاقة تموينية جديدة.

يقوم الراغب في الفصل بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به مع تقديم صورة من بطاقة التموين المسجل عليها وتقديم مستند الزواج (القسيمة).

تعبئة أستمارة طلب الفصل وتقديمها مع كل المستندات المطلوبة منه.

إرسال رسالة فارغة إلى الرقم (91237) تبلغ مقدار جنيه واحد فقط.

يتم إرسال الرسالة من رقم صاحب الطلب.

تقوم منظومة الدعم بإرسال رسالة نصية تظهر إذا كان الطلب المسجل قد تم قبوله أو رفضه.

بعد مضي أسبوع من تاريخ تقديم الطلب يتم إرسال رسالة علي الهاتف الخاص بصاحب الطلب المقدم توضح قبول الطلب أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض.

في حال قبول الطلب المقدم يتم إرسال رسالة آخري







بعد 15 يوم تطلب من المواطن صاحب الطلب بالذهاب إلي مكتب التموين لاستلام بطاقته.

يتم تفعيل البطاقة بإستخدام الرقم السري ويتم الحصول عليه بإرسال رسالة علي الرقم الموحد (91237) وبها رقم (1) وكتابته باللغة الأنجليزية بقيمة مالية جنيه واحد فقط.