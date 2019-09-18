التموين: فتح باب التظلمات للمحذوفين من منظومة دعم البطاقات حتى نهاية أكتوبر المقبل

التموين: فتح باب التظلمات للمحذوفين من منظومة دعم البطاقات حتى نهاية أكتوبر المقبل







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تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، ولهذا قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث قامت باستبعاد عدد كبير من المواطنين من على قاعدة البطاقات التموينية وفقاً لعدة معايير وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض وتم إجراء عملية الحذف لغير المستحقين من البطاقات التموينية على أربع مراحل، حيث تم فى كل مرحلة حذف عدد معين من المواطنين الغير مستحقين للدعم وفقاً للمعايير الصادرة من لجنة العدالة الاجتماعية والتي تمثلت على سبيل المثال لا الحصر:-

· 1- من الكهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهرياً.

· الأسرة التي تمتلك أكثر من 3 سيارات.

· الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان.

· الأسرة التي لديها قيمة مضافة تتجاوز ال 200 ألف جنيه.

· الأسرة التي لديها ضرائب أعلى من 100 ألف جنيه.

· الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

· الأسرة التي لديها مصاريف مدارس اكثر من 50 ألف جنيه.

· الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

ونظراً لقيام وزارة التموين بحذف الآلاف من الأفراد من دعم البطاقات التموينية، ومنهم ممن لا ينطبق عليهم تلك المعايير، ومنهم ممن تنطبق عليه تلك المعايير، تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي على فتح الباب أمام المواطنين للتظلم من استبعادهم من البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بعدها سيتم وقف البطاقة التموينية أو حذف الأفراد الذين تنطبق عليهم المعايير التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية بشكل نهائي.

خطوات التظلم من الاستبعاد من البطاقات التموينية:-

· بعد الدخول على موقع دعم مصر يتم كتابة رقم البطاقة التموينية والرقم القومي واختيار المحافظة ثم الضغط على عرض.

· بعدها سيعرض النظام السبب الرئيسي للحذف من منظومة البطاقات التموينية ويتم تقديم التظلم من هذا السبب، ثم ستقوم لجنة العدالة بفحص هذا التظلم والرد على صاحب التظلم فى المدة التي ستحددها له الوزارة.