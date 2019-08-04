التموين: كيلو الدواجن فى المنافذ بأسعار تقل عن السوق 20%

فى مداخلة هاتفية اليوم ببرنامج “رأي عام” على قناة “تن” صرح المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية “أحمد كمال” أن وزارة التموين قد أتمت استعداداتها لعيد الأضحى، عن طريق عدد من التعاقدات مع الدول المصدرة للحوم، مثل السودان والبرازيل.

حيث أوضح “كمال” بأنه تم طرح الكميات التالية فى منافذ الوزارة:

13 ألف رأس من اللحوم السودانى بسعر 85 جنيه للكيلو.

160 رأس من اللحوم البرازيلية بسعر 110 جنيه للكيلو ما يعادل 50 طن.

18.500 ألف رأس من لحوم الضأن السودانى المبردة بسعر 95 جنيه للكيلو، ما يعادل 140 طن.

2000 طن من الدواجن بسعر 27 جنيه للكيلو، وهذا السعر يقل عن السعر السوقى من 15 ل 20%.

وأضاف “كمال” بأن الوزارة أنشأت 71 شادر فى 20 محافظة على مستوىى الجمهورية، ما يعكس اهتمامها بتلبية حاجات المواطنين، واستعدادها لزيادة المعروض من السلع.

وأكد المتحدث الرسمى بإسم وزارة التموين بأنه يوجد 1259 فرع للمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، يعملون أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن ناحية أخرى سيتم طرح كميات من السلع الإستهلاكية الأساسية، ومنها 12 ألف طن سكر، و 257 ألف كرتونة زيت، و7 آلاف طن أرز، الأمر الذى سيؤدى لتقليل أسعار المنتجات، والقضاء على الزحام.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر لها العديد من المهام التى تؤثر فى حياة المواطنين ومنها : توفير السلع التموينية مثل الزيت والسكر والأرز .. ، وتوفير أنابيب البوتاجاز، وتوفير دقيق الخبز البلدى، بالإضافة إلى مسئوليتها عن نظام دعم المواطنين المباشر على البطاقات التموينية.