التموين: منع دخول أى مواطن المحلات والمتاجر بدون ارتداء الكمامة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم قرار جديد موجه لجميع المحلات التجارية والأسواق والتى تستلزم تواجد عدد كبير من المواطنين داخلها للتسوق بأن لا يدخل هذه المتاجر او المحلات أى مواطن بدون ارتداء كمامة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة للحد من تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ونص قرار وزارة التموني على التنبيه على جميع المحلات التجارية أو الأسواق او السوبر ماركت أو محلات الحلوانى، أو محلات بيع الملابس، او محلات بيع الأحذية والتى من طبيعة عملها وجود الزبائن أو المستهليكن داخل المكان سواء كان سوق أو مول أو محل تجاري بالالتزام بالتعليمات التالية:-

أولا: عدم السماح للمواطنين “الزبائن” بدخول السوق او المول أو المتجر او المحل بدون ارتداء كمامة.

ثانياً: تدبير الكمامات اللازمة لتوزيعها بمعرفة المتجر او السوق على الزبائن بسعر التكلفة.

ثالثاً: تدبير القفازات البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر او السوق للمواطنين لارتداءه داخل المتجر.

رابعاً: توفير المواد المظهرة للزبائن لاستخدامها داخل المتجر.

خامساً: الاتزام بالمسافات الأمنة المقررة فى تعليمات التباعد الاجتماعى 1.5 متر على الأقل عن الدفع بالكاشير أو داخل المحل.

سادساً: التطهير المستمر للمتجر وكل ما يلمس الزبائن من أبواب أو أسطح وخلافه.

سابعاً: إلزما جميع العاملين داخل المتجر بارتداء الكمامة والقفاز الطبي الآمن.

ثامناً الالتزام بتوجيه الزبائن بأن لا يتوجد داخل المتجر نسبة 25% من الزبائن وعلى الباقى الانتظار خارج المتجر.

تاسعاً: مراعاة المسافات بين المواطنين أو الزائن داخل أو خارج المتجر فى أماكن الانتظار.

عاشراً: حسن معاملة الزبائن والتأكد من توفر البضائع والحرص على حماية المواطنين من العدوى.