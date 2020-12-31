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التموين: هذه الفئات ممنوعة من إضافة مواليد جدد على البطاقات

بواسطة Dweny Foly

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفئات المسموحة لها بإضافة مواليد الجدد علي بطاقات التموين للمواطنين غير المدرجين للاستفادة من السلع والخدمات المقدمة.

وأشارت الوزارة إلي أن القرار الخاصة بإضافة مواليد علي بطاقات التموين في القرار الوزاري الخاص بالفئات الأكثر احتياجا لم يحدد حتي الآن موعد بدء التنفيذ بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخيلة الدكتور علي المصيلحي في منتصف ديسمبر الجاري، بالسماح للفئات الأكثر احتياجا بإضافة مواليد جدد علي البطاقات التموينية.

1 الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد علي البطاقات
2 الفئات الممنوعة من إضافة مواليد جدد علي بطاقات التموين
3 تحذير للمواطنين بشأن البطاقات
4 خطوات إضافة مواليد جديد

الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد علي البطاقات

وجاءت الفئات المسموح لها بإضافة مواليد جدد حسب القرار الوزاري الصادر برقم 178 لسنة 2017، شملت الأفراد التاليين:

  • الأشخاص المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
  • المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.
  • الأفراد أصحاب الأمراض المزمنة.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • عمال التراحل والعمالة الموسمية.
  • الباعة الجائلين والعاطلين عن العمل.
  • الموظفون محدودي الدخل الذين تقاضون 1500 جنيه راتب بحد أقصى.
تسجيل رقم المحمول على التموين

الفئات الممنوعة من إضافة مواليد جدد علي بطاقات التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع الفئات غير التي ذكرنها في الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد حسب القرار الوزاري للفئات المستثناة هي ممنوعة من إضافة مواليد جدد.

وتنتظر وزارة التموين حسب مصادر وجود بند مالي في الموزانة المالية الجديد والمنتظر عرضها في شهر يونيو المقبل بشأن إضافة مواليد جدد علي البطاقات، وعلي هذه الأساس فأن الوقت الحالي لا يوجد ما يسمح في ميزانية الوزارة للعام المالي الجاري لإضافة باقي الفئات ما عدا الفئات الأكثر احتياجا التي حددتها الوزارة والتي يسمح لها بإضافة مواليد علي البطاقات.

تحذير للمواطنين بشأن البطاقات

وكانت وزارة التموين والتجارية الداخلية، قد وجهت تحذيرا للمواطنين عبر رسالة لهم حيث طالبتهم بعدم ترك البطاقات التموينية الخاصة بهم لدي البقال التمويني أو التجار أو في منافذ الصرف بمشروع جمعيتي، حيث أكدت أن هناك عقوبات تنتظر هؤلاء الأفراد تصل إلي حرمات الإسرة من الدعم التمويني والخبز بشكل نهائي.

وفي وقت سابق أكدت الوزارة أن الدولة تعمل بشكل مستمر في تدقيق البيانات الخاصة بالمواطنين لمعرفة المستحقين للحصول علي الدعم التمويني والخبز، مؤكدا أنها لن تحذف أي مستحق للدعم والحذف يكون للفئات الغير المستحقة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه لتحقيق الهدف منه.

خطوات إضافة مواليد جديد

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية إضافة مواليد جديد من خلال بوابة مصر الرقمية، بشرط أن يكون المتقدم سجل حساب شخصي علي البوابة بشكل مسبق، واشترطت الوزارة أيضا أن تكون البطاقة سارية المفعول وألا يكون عدد المستفدين أكثر من 4 أفراد، ويمكن إضافة مواليد جدد بإتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع لبوابة مصر الرقمية مباشرة.
  2. الذهاب إلي خدمات تموينية للمواطنين.
  3. تسجيل الدخول إلي حسابي عبر رقم الهاتف وكلمة السر الخاصة بالمستخدم.
  4. الذهاب إلي خيار التموين والضغط عليها
  5. الضغط علي خيار ضم أفراد أسرتي.
  6. اتبع الخطوات المطلوبة من الموقع حتي ينتهي الإضافة.
Dweny Foly
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