التموين يفتح معرض أهلا مدارس في مدينة نصر والبيع بسعر الجملة

يفتح التموين العديد من المعارض كل موسم وتكون في متناول جميع فئات الشعب حتي يستطيع الغير قادر على شراء كل مستلزمات الحياة،فقام التموين صباح اليوم بفتح معرض أهلا مدارس في مدينة نصر بسبب اقتراب المدارس والتي من المفترض ان تبدا في 21_9_2019 حتي يستطيع الجميع شراء اللازم من خلال المعرض لان البيع داخل المعرض يكون بسعر الجملة.

أنشاءت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمهورية مصر العربية معرض اهلا مدارس في صالة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض في مدينة نصر وتم التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وتم التعاون معا حتي يتم ملئ المعرض بكل مستلزمات الطلاب وتكون أسعاره منخفضة وفي متناول الجميع حتي يستطيع أقل فئة في الجتمع المصري على شراء كل مستلزمات المدارس لابنائهم.

قررت وزارة التموين انه سوف يتم فتح معرض أهلا مدارس للجميع بداية من غدا الاثنين من الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة التاسعة مساء وسوف يظل المعرض مفتوحا بداية من غدا الاثنين حتي يوم 8 من الشهر نفسه،وسوف يوجد في المعرض كل المستلزمات المدرسية لجميع الطلاب من أحذية_شنط_زي المدارس_أدوات مدرسية_كل مستلزمات واحتياجات الأسرة في فترة دخول المدارس.

تطلق القوافل المتنقلة في أنحاء القاهرة ليتم طرح جميع المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة وبسعر الجملة في العديد من المناطق مثل المناطق الشعبية والمناطق المهتمة بالرعاية وتكون بالتوازي مع معرض أهلا مدارس التي سينطلق في مدينة نصر،وسوف يتم تكثيف الجهود الأمنية على مداخل ومخارج المعرض لمنع دخول التجار للحصول على المستلزمات بأقل الأسعار من الجملة وأعادة بيعها في الأسواق الأخري بأسعار أخري للمستهلك.