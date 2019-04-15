بالخرائط.. «التنبؤ بالفيضان» ترسل تحذيراتها للأجهزة المعنية بأماكن الأمطار الـ72 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن مركز التنبؤ بالفيضان أصدر تحذيراته بشأن تساقط أمطار خفيفة على أنحاء عدة بالجمهورية، موضحة أن الأمطار تكون ما بين خفيفة ومتوسطة، على السواحل الشمالية والغربية.

مركز التنبؤ بالفيضان يراسل أجهزة الدولة المعنية

أضافت الدكتورة إيمان، اليوم الاثنين، أن مركز التنبؤ راسل أجهزة الدولة المعنية بهذه التحذيرات تحسبًا لحدوث أي طارئ، مؤكدة أنه إجراء طبيعي واعتيادي في مثل هذه الظروف.

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وأشارت السيد إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان لا يتوقف عن إصدار النشرات، إنما يتابع ويحصر البيانات التي تختص بمناطق هطول الأمطار أو السيول.

تحذيرات التنبؤ بالفيضان

وأوضحت الخرائط التي نشرها مركز التنبؤ بالفيضان أماكن سقوط الأمطار وتتراوح ما بين ١٥ أبريل وحتى ١٧ أبريل، كالتالي:

١٥ أبريل: سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحرى وسيناء ومطروح.

١٦ أبريل: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

١٧ أبريل: من المتوقع عدم سقوط أمطار.

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