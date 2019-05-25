الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا وننشر مواعيد صلاة العيد في مصر والدول العربية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «إن أول أيام شهر شوال الموافق بداية أيام عيد الفطر المبارك الثلاثاء 4 يونيو المقبل، حسابيا وموعد صلاته في الـ5:19 دقيقة بمدينة القاهرة».

رمضان 29 يوما

وأضاف القاضي إن يوم الرؤية الشرعية هو ما يثبت برؤية هلاله، نظرا لوجوده وبقائه في سماء القاهرة ومكة المكرمة لمدة 6 دقائق بعد غروب الشمس في هذا اليوم، وبه تكون أيام رمضان لعام 1440 تسعة وعشرين (29) يوما، ويجرى التنسيق مع الإفتاء المصرية لتحديد اللجان المختصة بعملية الرؤية.

مواعيد صلاة العيد

وأوضح القاضي، أن صلاة العيد في المحافظات ستكون في القاهرة والجيزة وشبين الكوم في تمام الساعة الـ5:19 صباحا، أما في محافظ الإسكندرية الإسكندرية وبني سويف تكون صلاة العيد الساعة 5:21، مشيرا إلى أن عدد ساعات الصيام في آخر ثلاثة أيام الموافقة “السبت والأحد والاثنين 1 و2 و3 يونيو”، تبلغ 16 ساعة ودقيقتين وهي أطول أيام رمضان في الصيام.

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رؤية هلال شوال

أشار القاضي أن الهلال تتراوح فترة حدوث اقترانه ما بين 6 – 16 ساعة، وموضعه يكون بالقرب من قرص الشمس في صفحة السماء، ويغيب عنها لضوئها كما تطمس الشمس النجوم نهارا، فتستحيل رؤية الهلال في ذلك الوقت فيتم الانتظار حتى غروبها والبحث عن الهلال الجديد.

موعد صلاة العيد في الدول العربية