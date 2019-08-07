الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى المبارك

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 31 مكرر الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019 قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رقم 1836 لسنة 2019 بخصوص تحديد مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

وقد جاء فى المادة الأولي من قرار السيد رئيس الوزراء بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد جاء فى المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وننشر صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء بشان تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

أما بخصوص القطاع الخاص فقد أعلن وزارة القوى العاملة والهجرة بأن إجازة عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام فقط وهى يوم وقفة عرفات الله وهو يوم السبت الموافق 10 أغسطس، وأول وثاني أيام العيد وهما يومي الأحد الموافق 11 أغسطس، والاثنين الموافق 12 أغسطس، وذلك وفقاً لأحكام المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد والإجازات الرسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وبذلك تكون الدولة قد منحت العاملين بالقطاع العام 5 أيام إجازة رسمية تبدأ من السبت 10 أغسطس وتنتهى يوم الأربعاء 14 أغسطس، بينما منحت الدولة العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لمدة ثلاثة أيام تبدأ من السبت 10 أغسطس وحتى يوم الاثنين 12 أغسطس.