الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالحكومة

نشرت الجريدة الرسمية الرسمية فى عددها رقم 27 مكرر الصادر بتاريخ 8 يوليه 2019 قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية.

وقد جاء فى المادة الأولي من قرار رئيس الوزراء بأن يكون الحد الأدني لإجمال الأجر الذي يستحق للموظف او العامل بداية من أول يوليو 2019 عند شغله الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، الدرجة العالية 5 آلاف جنيه شهرياً، درجة مدير عام 4 آلاف جنيه شهرياً، الدرجة الأولي 3 آلاف و500 جنيه شهرياً، الدرجة الثانية 3 آلاف جنيه شهرياً، الدرجة الثالثة 2600 جنيه شهرياً، الدرجة الرابعة 2400 جنيه شهرياً، الدرجة الخامسة 2200 جنيه شهرياً، الدرجة السادسة 2000 جنيه شهرياً، ويزيد الحد الأدني بعد انقضاء 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية أو عند الترقية لمستوي وطيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه شهرياً.

وجاء فى المادة الثانية من القرار الوزاري بأن يحسب الحد الأدني للأجر للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على أساس متوسط إجمالي الأجر الذى يستحق شهرياً شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل والأعباء التأمينية، كما يُحسب الحد الأدني للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية على أساس متوسط إجمالي الأجر الذى يُستحق شهرياً شاملاً الأجر الأساس وكل ما يُستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

وننشر نص قرار رئيس الوزراء الصادر بالجريدة الرسمية والخاص بتحديد الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين بالحكومة من أول يوليو 2019