الجمعة المقبلة.. الأوقاف تفتح 60 مسجدا بـ 16 محافظة

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة 25 ديسمبر، عدد 60 مسجدا جديدا في 16 محافظة ليصل إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الـ 3 شهور الأخيرة من أول سبتمبر الماضي 656 مسجدا.

وتنوعت المساجد المنتظر افتتاحها يوم الجمعة المقبلة بين المساجد التي تم تشيدها بالجهود الذاتية وبين التابعة لمديريات الأوقاف.

قائمة المساجد المنتظر افتتاحها

ونشرت وزارة الأوقاف قائمة المساجد المقرر افتتاحها الجمعة المقبلة والتي جاءت علي النحو التالي:

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة هي على النحو التالي:

مساجد كفر الشيخ

مسجد الكبير اصف بسيدي سالم شرق تابع لوزارة الأوقاف

مسجد التوحيد بكفر قتة بمدينة بيلا تابع لمديرية الأوقاف.

مسجد عزبة ميزار بكفر الشيخ وتابع للأوقاف.

مسجد العقايبة بقرية أبو راية بمركز الرياض غرب التابع لوزارة الأوقاف.

مسجات سوهاج

مسجد خالد بن الوليد بالوقات بمدينة طما وتابع لمديرية الأوقاف مسجد العزيز الرحمن بالقبيصات بمدينة طهطا تابع للأوقاف مسجد آل عمران الدناقلة بالمنشأة وتابع للأوقاف. مسجد ال هوى الشيخ مرزوق بالبلينا وتابع لمديرية الأوقاف. مسجد ال جاسر الشيخ زين الدين بطهطا وتابع للأوقاف

مسجد القبيصي قرية باجا – جهود ذاتية تحت إشراف الأوقاف. مسجد النيل أولاد خلف بدار السلام- جهود ذاتية تحت إشراف الوزارة. مسجد التوحيد مدينة ناصر – جهود ذاتية تحت إشراف الأوقاف. مسجد الفاروق شطورة بطهطا – جهود ذاتية تحت أشراف الأوقاف. مسجد الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر بالمراغة – جهود ذاتية مسجد الحرمين الجبيرات بطهطا بجهود ذاتية تحت إشراف الوزارة. مسجد البياع عرب بخواج التابعة لطهطا بجهود ذاتية.

مساجد محافظة أسيوط

مسجد الدعبيس بقرية شو القنطرة بأبنوب تبع وزارة الأوقاف

مسجد الرحمن بقرية بنى محمد الشهابية بأبنوب تابع للأوقاف

مسجد الحسن بالانصار بالقوصية غرب جهود ذاتية تحت إشراف الوزارة

مسجد الساعة بمدينة أسيوط الجديدة بمركز الفتح قبلي بالجهود الذاتية

مسجد عباد الرحمن بقرية موشا مركز اسيوط بالجهود الذاتية

مساجد أوقاف مطروح

مسجد أولاد دغيم بسيدي عبد الرحمن التابعة إدارة العلمين التابع للأوقاف

مسجد نور الإسلام المثلث بالحمام بالجهود الذاتية

مساجد أوقاف الدقهلية

مسجدالإيمان بديمشلت بمركز دكرنس بالجهود الذاتية مسجد الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد بمركز تمي الأمديد بالجهود الذاتية مسجد النور العزب بمركز ميت غمر بالجهود الذاتية

مساجد أوقاف الغربية

مسجد السلام بقرية المعتمدية مركز المحلة الكبرى بالجهود الذاتية مسجد ال فتوح بكفر الجنينة بمركز المحلة الكبرى بالجهود الذاتية. مسجد عزبة الشرقاوي بكفر الزيات بالجهود الذاتية. مسجد الصفا بمركز قطور بجهود ذاتية تحت إشراف الأوقاف. مسجد عزبة صالح فريد بقطور بالجهود الذاتية. مسجد عزبة الثمانين بمركز قطور بالجهود الذاتية. مسجد عزبة حوض الكتان بمركز الكتان بالجهود الذاتية

مساجد محافظة أسوان

مسجد الزبير بن العوام بقرية دار الهنا التابع لمركز إدفو بالجهود الذاتية

مسجد الصحابة بنجع عواض بدراو بالجهود الذاتية

مساجد محافظة البحيرة

مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل بالدلنجات بالجهود ذاتية

مساجد الجيزة

مسجد الكبير بالبدرشين بجهود ذاتية

مسجد الرحمن الرحيم بحي الأندلس 6 أكتوبر بالجهود الذاتية

مساجد سيناء

مسجد حمزة سيد الشهداء بطور سيناء بالجهود الذاتية

مساجد محافظ قنا

مسجد أحمد مصطفي أبو تشت التابع لوزارة الأوقاف. مسجد أبو بكر الصديق- نجع غلاب بمركز قوص تابع لوزارة الأوقاف. مسجد آل طلحة النجمة والحمران بالجهود الذاتية. مسجد آل خفاجا بالكرنك بالجهود الذاتية. مسجد أل خطاب بأبو تشت بالجهود الذاتية.

مساجد محافظة دمياط

مسجد الرحمن – الرطمة بالجهود الذاتية

مسجد الرحمن بالنجارين بكفر البطيخ بالجهود الذاتية

مساجد محافظة بني سويف

مسجد الإسراء والمعراج بمركز إهناسيا التابع لوزارة الأوقاف.

مسجد العربض بقرية شاويش بمركز إهناسيا بالجهود الذاتية

مسجد الرحمن بطنسا الملق ناصر بالجهود الذاتية.

مسجد البحري بني منين بالفشن بالجهود الذاتية

مساجد حلايب

مسجد جبل علبة بحلايب تابع وزارة الأوقاف

مساجد محافظ السويس

مساجد الأمامين بالجناين بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة.

مساجد محافظة الاسماعيلية