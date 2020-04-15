الجنيه يستقر.. تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس 16 أبريل 2020

يبحث ملايين المصريين عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نظرا لما يمثله من أهمية بالغة، فيما يتعلق بحركة البيع والشراء واسعار المنتجات، خاصة قبل حلول شهر رمضان المعظم، بعد نحو أسبوع. وقال البنك المركزي المصري، إن سعر الجنيه يواصل استقراره أمام الدولار الأمريكي، منذ ما يزيد على 3 أسابيع.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، يبلغ 15.69 جنيه للشراء في مقابل 15.79 جنيه للبيع، مشيرا إلى أن آخر تحريك لسعر الدولار أمام الجنيه، كان في الثاني والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي. وشدد على أن “سعر الدولار في البنوك المصرية يجري تحديده حسب آلية العرض والطلب.
طارق عامر يتوقع ارتفاع الجنيه أمام الدولار
من جهته، كشف المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن احتمالية انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة، مشيرا إلى “توفر سيولة في البنوك.. ونطالبهم (البنوك) بتوظيفها”.
وأكد عامر، أن حالة من التدهور ضربت البورصات العالمية ومعظم أسعار العملاتا، بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، لكنه شدد على أن “الجنيه المصري متماسك، لأن وضع مصر قوي”.
سعر الدولار اليوم الخميس 16-4-2020 في البنوك:
|البنك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
|سعر الدولار في البنك المركزي
|15.6893
|15.8181
|سعر الدولار في البنك الأهلي
|15.68
|15.78
|سعر الدولار في بنك مصر
|15.68
|15.78
|سعر الدولار في بنك القاهرة
|15.68
|15.78
|سعر الدولار في بنك قناة السويس
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في العربي الأفريقي
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي
|15.72
|15.80
|سعر الدولار في بنك SAIB
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في بنك بلوم
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في بنك مصر إيران
|15.71
|15.81
|سعر الدولار في بنك HSBC
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في المصرف العربي
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في الكويت الوطني
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في بنك عودة
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في بنك المشرق
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي
|15.70
|15.80
|سعر الدولار في المصرف المتحد
|15.70
|15.80
الخميس 16 أبريل 2020
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الخميس 16 أبريل 2020
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