أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خدمة الاستعلام عن ترقية الموظفين ومعرفة التسكين والترقية، وذلك عن طريق خدمة إلكترونية تمكن أكثر من 800 ألف موظف للاستعلام عن الترقية في قانون الخدمة المدنية، حيث يستطيع الموظف من خلال هذه الخدمة الفريدة والمميزة معرفة استحقاق الترقية في 1/ 7/ 2019، ويستطيع الموظف بالجهاز الإداري للدولة معرفة المستوى الوظيفي الذي تم التسكين له في 2016، في تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، كما يقدم الموقع العديد من الاستعلامات المختلفة للموظفين، ويوضح الموانع التي حالت دون ترقية الموظف، كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يهيب بكافة الجهات بسرعة العمل على تسوية أوضاع الموظفين قبل نهاية يونيو الجاري، ومن هذا المنطلق سوف نوضح تفصيلاً خطوات الاستعلام عن الترقية للموظفين بكل سهولة.

استعلام عن ترقية

يمكنكم معرفة بيان حالة الترقية والتسكين وذلك بالدخول مباشرة على الرابط “promotion.caoa.gov.eg” وسوف تظهر النافذة الأتية وبالتالي يتوجب عليك عزيزي الموظف الحكومي اتباع التعليمات التالية للبدء في معرفة حالة الترقية والتسكين.

اولاً: اختيار المجموعة الوظيفية (تخصصية – كتابية وفنية – حرفية – الخدمة المعاونة).

ثانياً: اختيار الدرجة المالية (كبير – الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة – السادسة).

ثالثاً: إختيار التاريخ.

رابعاً: اختيار الأجازات (لايوجد – رعاية طفل أو مرضى – اعارة او اجازة اخرى).

الضغط على بحث.

وباتباع هذه الخطوات سوف يتم الاستعلام عن حالة الترقية والتسكين في بيان يوضح ذلك.

موانع عدم استحقاق الترقية

هناك بعض الموانع التي تؤدي إلى عدم استحقاق الترقية في 1 / 7/ 2019 ومنها ما يلي: