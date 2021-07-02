الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يعلن شروط و رابط التقديم في وظائف وزارة الري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، عن وظائف شاغرة في وزارة الموارد المائية والري وذلك بطريق التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، حيث أعلن عن حاجة وزارة الري والموارد المائية إلى 238 مهندس للتعيين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة بالمستوى الوظيفي الثالث ج من تخصصات (ميكانيكا كهرباء، مدني، اتصالات، حاسب آلي).

شروط و رابط التقديم في وظائف وزارة الري:-

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة لدي وزارة الموارد المائية والري وهذه الشروط هي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو جنسية احدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في شغل الوظائف المدنية.

أن يكون حسن السلوك محمود السيرة والسمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي أو حكم لم يمض على صدوره 4 سنوات.

السن لا يزيد عن 30 عام وقت الإعلان.

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة في التخصص المطلوب.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات الالكترونية التي تعقد لشعل الوظائف المعلن عنها.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات الشفوية المقررة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

لن يتم السماح بالتقدم بأكثر من وظيفة من الوظائف الشاغرة.

أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

مواعيد ورابط التقديم في الوظائف الهندسية الشاغرة:-

باب التقديم في الوظائف الشاغرة مفتوح اعتباراً من يوم 15 يوليو 2021 وحتى 5 أغسطس المقبل وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتم استيفاء البيانات المطلوبة بالاستمارة الالكترونية المعدة لذلك، على أن يقوم المتقدم برفع الأوراق الثبوتية.