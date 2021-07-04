الجواز الصحي بحلة جديدة وإضافة مميزات متعددة

تحديثات جديدة وإضافة مميزات متعددة في خدمة الجواز الصحي ، أعلن عنها تطبيق توكلنا ، ومنها إضافة خاصيّة استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي التي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة العربية السعودية، لتسهيل إجراءات السفر، حيث تظهر الخاصية المضافة ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في التطبيق.

الجواز الصحي

ما هي المعلومات التي يتضمنها الجواز الصحي؟

وفقًا للتحديث الأخير لتطبيق توكلنا تتضمن معلومات الجواز ما يلي:

حالة التحصين وتاريخه.

تاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته.

بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

مميزات جديدة في الجواز الصحي

وللتسهيل على مستخدمي تطبيق توكلنا وضمن إطار تحسين التجربة، أضاف التحديث الجديد لتطبيق توكلنا خدمات جديدة ومنها خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بسهولة، الأمر الذي يساهم في تسهيل إجراءات السفر، وذلك من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالسفر ضمن خدمة الجواز الصحي، والتي تشمل: حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

تحديث تطبيق توكلنا

وللاستفادة من الخدمات المضافة حديثًا دعت سدايا المستخدمين للتطبيق إلى تحديث توكلنا من خلال المتاجر (App Store, Google Store, AppGallery)، لتكون هذه الخدمات متاحة لجميع المستفيدين وبلغات مختلفة.

يجدر الإشارة إلى أن تطبيق توكلنا الذي أطلقته “سدايا” كحل تقني حكومي معتمد رسميًا للحصول على جميع الخدمات الحكومية المختلفة ومن مكان واحد، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وطريقة التعامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.