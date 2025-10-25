الحدث الأكبر المنتظر .. موعد افتتاح المتحف الكبير 2025 ومواعيد العمل يوميًا

افتتاح المتحف المصري الكبير واحد من أهم الأحداث التي ينتظرها الملايين في مصر وحول العالم لما لهذا المتحف من أهمية كبيرة للسياحة المصرية، فما هو موعد افتتاح المتحف الكبير المنتظر 2025، وما هي مواعيد فتح المتحف أبوابه للزائرين.

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه للزائرين

أعلنت وزارة السياحة المصرية عن أن يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 هو موعد افتتاح المتحف الكبير المنتظر، حيث سيقام حفل كبير وضخم مناسب للحدث الكبير بتوصية من السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي شدد على أن يتم التعاون بين الجهات المعنية لإقامة افتتاح يجذب أنظار الجميع لمصر.

مواعيد فتح أبواب المتحف الرسمية

أوضحت وزارة السياحة المصرية أن المتحف المصري سيفتح أبوابه للزائرين المصريين أو العرب أو الأجانب يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2025، وذلك في المواعيد التالية: