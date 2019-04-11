الحرارة ترتفع وأول موجة حارة تبدأ السبت بدرجات حرارة تصل إلى 33 درجة بالقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أول موجة حارة لهذا العام بداية من السبت المقبل، حيث يتوقع أت تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 33 درجة، وفقا لما قاله الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل، في تصريحات صحفية، ولكن يتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض الحرارة بعد ذلك لأن الحالة العامة للطقس لا تزال غير مستقرة، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها اليوم وغدا الجمعة ولكن الحرارة ستنخفض بسبب طبيعة فصل الربيع وعدم استقرارها، متوقعا أن تكون درجة الحرارة غدا الجمعة بالقاهرة 27 درجة.

طقس الخميس 11 أبريل

وعن طقس اليوم الخميس 11 أبريل، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون الطقس باردا ليلاً على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وهناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

أما عن حالة الرياح، فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وهو ما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية في هذه المناطق .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 أبريل فهي كالتالي:

القاهرة 15 26

شبين الكوم 15 25

طنطا 14 25

دمنهور 13 23

الإسكندرية 11 22

بلطيم 11 21

مطروح 11 21

السلوم 10 24

سيوة 12 28

بورسعيد 15 21

دمياط 14 22

الزقازيق 14 25

الإسماعيلية 15 26

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 13 22

كاترين 07 22

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 18 28

الفيوم 14 27

بنى سويف 14 27

المنيا 11 27

أسيوط 13 28

سوهاج 14 29

قنا 15 30

الأقصر 18 31

أسوان 20 31

الوادي الجديد 17 30

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